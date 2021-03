Palkansaajien tutkimuslaitos laski tämän vuoden kasvuennustettaan 2,5 prosenttiin – ensi vuoden luku nousi 3,1 prosenttiin

Palkansaajien tutkimuslaitos pitää ensi vuoden noususuhdannetta oikeana aikana toimille, jotka pysäyttäisivät Suomen julkisen talouden velkasuhteen kasvun.

Laitos ennustaa kuluvalle vuodelle 2,5 prosentin talouskasvua. Luku on alentunut viime syksyn ennusteesta, jolloin tutkimuslaitos ennusti Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,9 prosenttia.

Muuttuneessa ennusteessa vahva kasvu jakaantuu kahdelle vuodelle. Ensi vuoden kasvuennusteensa laitos on nostanut 3,1 prosenttiin.

– Yksityinen kulutus on koronapandemian väistyttyä poikkeuksellisen suurta sekä tänä että ensi vuonna. Vienti ja tuonti kasvavat vahvasti, ja kasvua määrittää matkailu- ja palvelualojen toipuminen, laitos sanoo tiedotteessa.

Tutkimuslaitos kaipaa palkkamalttia

Laitoksen mukaan Suomen ja kauppakumppanien tuleva talouskehitys riippuu kuitenkin ratkaisevasti koronarokotteiden tuotantovauhdista sekä niiden tarjoamalta suojalta mahdollisia virusmuunnoksia vastaan.

Tutkimuslaitos huomauttaa, että julkinen sektori on velkaantunut voimakkaasti koronakriisissä. Laitos pitää elvyttävää politiikkaa perusteltuna, mutta kriisin päätyttyä elvyttäminen ei sen mukaan enää vastaa suhdannetilannetta. Osaltaan elvyttämistarvetta Suomessa vähentää EU:n elpymis- ja palautumisvälineen tukien jakaminen.

– Velkasuhteen kasvun pysäyttäminen voi vaatia hankaliakin päätöksiä, kuten esimerkiksi säilyttävien yritystukien karsintaa, ja ensi vuoden noususuhdanne on niille oikea aika, laitos sanoo tiedotteessa.

Ensi vuoden piikin jälkeen tutkimuslaitos ennustaa talouskasvun hiipuvan. Vuonna 2023 Suomen bkt kasvaa sen mukaan 1,4 prosenttia.

Tutkimuslaitoksen mukaan Suomen kustannuskilpailukyky ei heikentynyt koronakriisissä. Sen mukaan maltilliset palkkaratkaisut ovat silti perusteltuja. Perusteluksi laitos nostaa työnantajan eläkemaksun väliaikaisen alentamisen vuodelle 2020.

– Alennuksen päättyminen saa työvoimakustannukset nousemaan, ja lisäksi alennus aiotaan kompensoida korkeampina maksuina myöhemmin.

Ilkka Hemmilä

STT

