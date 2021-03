Palkinto rikoskirjoituskilpailussa johti kustannussopimukseen – Filmiyhtiökin kiinnostui salolaissyntyisen Tommi Laihon esikoisromaanista

Esikoisromaania kirjoittaessaan Tommi Laiho teki kotiinsa poliisisarjoista tutun seinän, jolle hän kokosi ”tapauksesta” kaiken olennaisen: henkilöhahmot ominaisuuksineen ja juonikuvauksen syy- ja seuraussuhteineen. Sen avulla hän tarkisti tarinansa toimivuutta.

Dekkareihin sekä lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo Myllylahti julkaisi vastikään Laihon kirjan Uhanalaiset, joka sai toissa vuonna kolmannen palkinnon Kustannusosakeyhtiö Otavan, Otavan Kirjasäätiön ja tuotantoyhtiö Dionysos Filmsin rikosaiheisessa kirjoituskilpailussa.

– Olen aina rakastanut kirjoittamista ja minusta piti tulla toimittaja. Ajauduin mainosalalle, kun opiskelupaikka Tampereen yliopistosta jäi saamatta, salolaissyntyinen Laiho kertoo.

Hän sanoo innostuneensa Otavan kilpailusta sen selkeän tehtävänannon ja oman kilpailuviettinsä takia. Kilpailuun piti lähettää kirjan ensimmäiset sata liuskaa tekstiä ja kuvailu loppujuonesta.

– Ajattelin, että sen pystyn tuottamaan, vaikka toisaalta pelkäsin perhanasti, onko minusta mihinkään, Laiho nauraa.

Spontaania luonnetta pelotti, kestääkö kärsivällisyys pitkän tekstin tuottamiseen, mutta kurinalaisuus löytyi.

– Minua innosti myös se, että filmiyhtiön edustaja oli tuomaristossa mukana, koska olen tehnyt mainoksiin paljon käsikirjoituksia ja näen kohtaukset päässäni.

Helsingissä asuva Laiho sanoo ensimmäisten viikkojen kuluneen idean suunnitteluun. Hän päätyi tarinaan, jossa sarjamurhaaja näyttää murhaavan ketä tahansa.

– En muista lukeneeni sellaista mistään.

Laihon kirjaa ei voi määritellä perinteiseksi rikosromaaniksi. Psykologiasta kiinnostunut mies halusi mennä henkilöhahmojensa pään sisään ja kirjoittaa mukaan muutakin kuin näkyvää juonta.

– Halusin kuvata, miten ihmiset käyttäytyvät uhan alla: toiset pelkäävät hysteerisesti, toiset kääntyvät kohti rakkautta.

Laiho sanoo rikoksen olevan hyvä kehys ihmisten syvien tuntojen käsittelyyn. Hänestä on myös tärkeää luoda toivoa ja kannustaa ihmisiä.

Teksti valmistui keväällä 2019, syksyllä tuli kirjapalkinto ja alkutalvesta 2020 Laiholla oli kustannussopimus.

– Olin kauppakeskus Kampissa, kun sain soiton, jossa kerrottiin, että kirjani palkitaan Helsingin kirjamessuilla. Piti mennä järkytykseltä vetämään henkeä pizzerian portaille, Laiho nauraa.

Yli 400 käsikirjoituksen joukosta voittajakolmikkoon noussut Uhanalaiset optioitiin myös televisiosarjaksi. Dionysos Films näki tekstissä mahdollisuuksia rikosdraamasarjan käsikirjoitukseen.

– Sain kaksi palkintoa yhdessä kilpailussa!

Lukion jälkeen Laiho muutti Salosta Turkuun opiskellakseen Paasikivi-Opistolla, mutta päätyi nopeasti Helsinkiin ja töihin tavaratalo Anttilan mainososastolle. Mies on tehnyt koko työuransa mainosalalla, ja omistaa nykyään osakkuuden mainostoimisto Folk Finland Oy:stä.

Folk Finland työllistää 25 ihmistä, joista kymmenkunta on yrityksen osakkaita. Yritys tekee muun muassa Lidlin, Kokkikartanon, Eckerö Linen ja Verkkokauppa.comin televisiomainontaa.

– Suurin osa kaikesta mainonnasta on roskaa, mutta parhaimmillaan mainokset synnyttävät puheenaiheita. Esimerkiksi Lidliä on ollut tosi hauska tehdä, Laiho painottaa.

Koronavuosi on ollut raskas myös mainosalalla.

– Emme ole kasvaneet, mutta olemme selvinneet yksillä yt-neuvotteluilla. Toimiston maine on kantanut vaikean vuoden läpi, ja olemme saaneet jopa muutamia uusia asiakkaita viime kuukausina.

Tommi Laiho on tavannut käydä Salossa asuvan äitinsä kanssa joka syksy Helsingin kirjamessuilla. Edellisvuoden messuilla myös miehen molemmat tyttäret olivat matkassa mukana.

– Kehotin heitä menemään edeltä katsomaan, kuka voittaa rikosromaanikilpailun, ja sanoin tulevani perässä. Äidin leuka loksahti, kun hän näki minun astelevan lavalle, Laiho muistelee.

– Äiti on vienyt minua lapsesta asti kirjastoon ja tukenut aina kirjoittamistani. Palkinto oli hänelle lähes yhtä iso juttu kuin minulle.

Laiholle menestyminen kilpailussa merkitsi paljon.

– Se muutti elämäni. Kirjalliseen ilmaisuun ja luovaan työhön vaikuttavat suuresti myös itsetunto ja rohkeus. Tunnustuksen myötä aloin luottaa kirjoittamiseeni ja tekstin tuottamiseni parani huomattavasti sen jälkeen.

Laiho iloitsee siitä, että esikoisromaanin ensimmäiset arvostelut ovat olleet kannustavia.

– Se imartelee ja luo uskoa siihen, että tämänkin tyyppiselle tarinalle olisi kysyntää.

Laiho uskoo saavansa kirjoittamisesta toisen ammatin.

– Jatkan mainostoimistossa, sillä kirjoittaminen on yksinäistä ja kaipaan tiimityötä. Eikä kirjailijana elä. Kirjailijaliiton mukaan keskivertokirjailija tienaa 2 500 euroa vuodessa. Kirjailijana Suomessa elättää itsensä ehkä 10–20 ihmistä..

Laiho toteaa kirjoittamisen olevan suuri ajallinen investointi: Uhanalaisten synty vei arviolta 600–700 työtuntia. Parhaillaan hänellä on tekeillä kaunokirjallinen teos työnimellä Vieraantuneet. Valmiina on 70 liuskaa miehestä, joka on hukannut minänsä.

– Vieraantuneet on musta parodia nykymaailman tilanteesta. Se kertoo siitä, miten ihmiset ovat vieraantuneita itsestään ja toisistaan sosiaalisen median ja älypuhelinaddiktioiden takia.

Laiho sanoo jatkavansa Uhanalaisten henkilöhahmojen kanssa, jos tarttuu toisen dekkarin kirjoittamiseen.

– Jatko riippuu siitä, miten ihmiset löytävät esikoiskirjan.

Laiho odottaa tulevaisuudelta pääsevänsä tekemään sarjakäsikirjoituksia myös television puolelle.

ESIKOISKIRJAILIJA

Tommi Laiho

Helsingissä asuva esikoiskirjailija syntyi Salossa 13.10.1973.

Kian, 20, ja Idan, 16, isä kirjoitti ylioppilaaksi Laurin lukiosta vuonna 1991.

Mainostoimisto Folk Finlandin luova johtaja ja osakas on tehnyt uraa mainosalalla parikymppisestä asti.

Esikoisromaanin Uhanalaiset käsikirjoitus palkittiin Otavan Rikos 2019 -jännitysromaanikilpailussa ja optioitiin televisiosarjaksi.

Harrastaa sulkapalloa kolmesti viikossa ja käy kuntosalilla.

Pelasi nuorena futista SalPassa yli 10 vuotta.

Motto: Me olemme tarina, jonka itsellemme kerromme.