Pärmäkoski otti omansa SM-kilpailujen perinteisen kympillä – ”Näissä on rento ja leppoisa tunnelma”

Krista Pärmäkoski jatkoi edellisvuosilta tuttua hallintaansa maastohiihdon SM-kilpailujen perinteisen kympin kilpailuissa ja otti perjantaina Ristijärvellä Kainuussa vakuuttavan Suomen mestaruuden. Ikaalisten Urheilijoita edustava Pärmäkoski kukisti toiseksi tulleen Pöytyän Urheilijoiden Johanna Matintalon 24,2 sekunnilla.

– Tältä kaudelta ei ollut vielä yhtään SM-mitalia, joten fiilis on hyvä. Nyt on ensimmäinen korkattu. SM-kilpailuihin on aina kiva tulla hiihtämään, vaikka on pitkä kausi takana ja on väsynyt. Näissä on rento ja leppoisa tunnelma, Pärmäkoski summasi.

– Mielestäni annoin kaiken ladulla ja olin maalissa aika väsynyt. Täällä on aika lämmin, ja pitää olla tarkkana, että muistaa juoda riittävästi. Tähänhän on totuttu kuukausi sitten, Pärmäkoski viittasi lämpimässä säässä käytyihin MM-kilpailuihin.

Pärmäkoski ankkuroi Oberstdorfin MM-kilpailuissa Suomelle MM-pronssin. Viestijoukkueen hiihtäjistä Matintalo harmitteli sitä, että ero Pärmäkoskeen venyi suureksi Ristijärven SM-laduilla.

– Erohan oli iso, mutta kaikki ovat fyysisesti ja henkisesti väsyneitä. Koronan tuomat mausteet ovat tuoneet oman lisärasituksensa muun muassa matkustamiseen. Siten on kuormittunut lisää, Matintalo jutteli.

– Viimeiset pari viikkoa ovat olleet ekstravaikeita. Yritin kuitenkin latautua näihin kilpailuihin. Olen tsempannut, vaikka mikään ei ole tuntunut hyvältä. Odotin jopa huonompaa tulosta täällä. Olen siten myös positiivisesti yllättynyt, kun hiihto kulki noinkin hyvin. Kunto ei ole enää timanttia eikä talven huippukisojen tasolla.

Joensuu jäi mitalitta, mutta oli tyytyväinen

Arvokilpailujen viestissä Matintalo otti ensimmäisen arvokilpailumitalinsa ja väläytteli maailmancupissa.

– Kyllähän tämä on ollut urani paras kausi joka mittarilla. Nyt sitä (mitalia) on vasta ehtinyt miettiä ja tajunnut sen, kun MM-kilpailuissa oli niin paljon tunnemyrskyä.

Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllönen jäi perjantaina voittajasta 59,9 sekuntia. Kokenut hiihtäjä ei ole huolissaan siitä, mahtuuko enää maajoukkueeseen.

– Ei huoleta. Uskon, että olen maajoukkueessa. Harjoitteluun pitää tehdä muutoksia, kun valmistautuu olympiatalveen. Pohjat ovat kunnossa, ja pitäisi osata myös levätä. Harjoittelua pitää vähentää. Tällä kaudella tulokset ovat olleet huonoja, mutta sinne ja tänne on tullut hyviä väläyksiä. Niin tuli nytkin, Kyllönen kertoi.

Hämeenlinnan Hiihtoseuran Laura Mononen oli neljäs ja Vantaan Hiihtoseuran Jasmi Joensuu viides. Joensuu lukeutui Matintalon kanssa MM-viestin ensikertalaisiin ja on hiihtänyt hyvän läpimurtokauden.

– Tämä oli ylivoimaisesti paras normaalimatkan kilpailuni SM-tasolla. Olisin toivonut mitalia, mutta kärkiviisikkoon pääseminenkin on kova suoritus, alle puoli minuuttia pronssista jäänyt Joensuu sanoi.

