Koiranpentuja rekisteröitiin viime vuonna ennätysmäärä. Monessa kodissa kasvaa parhaillaan uusi perheenjäsen. Salon Seudun Sanomat aloittaa tänään Pentuvuosi-sarjan, jossa seurataan australianterrieri Liekin kasvamista. Ensimmäinen osa käsittelee rodun valintaa ja pennunhankintaa.

Toisen koiran paikka perheessä avautui jo heinäkuussa, kun Herkun voimat hiipuivat ja tuli aika tehdä viimeinen päätös koiran hyväksi. Ikänsä eli 7,5 vuotta muiden koirien kanssa elänyt Viuhka masentui. Ihminen ei koskaan korvaa lajitoverin seuraa, vaikka kuinka lenkkeillään ja harrastellaan yhdessä, jaetaan elämä ja nukutaan samassa sängyssä.

Australianterrieriä eli aussia ei niin vain löytynytkään. Herkun ja Viuhkan kasvattajalle oli syntymässä pentuja vasta seuraavana keväänä. Toinen tuttu kasvattaja oli luvannut syksyn pentueen lähipiiriinsä ja puolitutun kasvattajan narttu oli jäänyt tyhjäksi.

Aloimme jo miettiä toista rotua matalajalkaisten terrierien joukosta, ja kävimme katsomassa hurmaavia skotlanninterriereitä. Rotu on kuitenkin valittava oman elämäntyylin mukaan, eikä suloinen skotti sopinut siihen. Aussiin verrattuna se on kömpelö eikä pysty harrastamaan kaikkea, mihin ketterä aussi kykenee. Uimaankaan sitä ei saa päästää ilman kellukkeita. Lisäksi sen turkinhoito vaatii vielä enemmän työtä kuin aussin.

Vuodenvaihteessa soitin kasvattajalle, joka Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä löytyneiden tietojen perusteella oli asiallinen: hän oli teettänyt muutamia pentueita, ja käyttänyt jalostukseen terveitä ja näyttelyissä menestyneitä koiria. Netistä löytyvästä jalostustietojärjestelmästä voi helposti tarkistaa rekisteröityjen koirien sukutaulut, näyttely- ja kilpailutulokset sekä terveystiedot.

Vuoden alussa kenneliin syntyneet pennut oli tietenkin varattu, ja jonoakin oli. Sijoituskoiran olisin saanut, mutta en halua jakaa koirani omistusta kenenkään kanssa.

Helmikuun alussa sähköpostiin tupsahti tieto yllättäen vapautuneesta narttupennusta. Kasvattajan oli pitänyt sijoittaa se ystäväpariskunnalleen, mutta tilanteet olivat muuttuneet. Hän oli valmis myymään pennun, koska olin aikeissa käydä sen kanssa myös näyttelyissä.

Tallessa oli menneiltä vuosilta pehmeä, nahkainen pentupanta, ja valmiina tietenkin vesikuppi, mutta myös ruokakuppi ja nahkainen talutushihna, kopallinen erilaisia leluja ja olohuoneen koiranpeti. Autosta piti siirtää toinen peti makuuhuoneeseen, koska alkuun pentu saisi nukkua yönsä siinä, ettei putoaisi pää edellä sängystä. Sanomalehtiä piti alkaa säilöä pennun sisävessakäyttöön.

Penturuokaa ei vielä tarvinnut ostaa, sillä kasvattaja sanoi antavansa mukaan ruokapussin. Pennun on saatava uudessa kodissaan samaa ruokaa kuin mihin se on tottunut synnyinkodissaan. Koiran ruokamuutokset on myöhemminkin tehtävä vähitellen, ettei vatsa mene sekaisin. Pikkupennun kuivamuonasta siirrytään vähitellen tavalliseen penturuokaan, ja kasvavan koiran ruoasta aikuisen koiran ruokaan. Ruoan koostumus muuttuu sitä mukaa, mitä eläin eri kehitysvaiheissa tarvitsee.

Ilman koronapandemiaa olisimme käyneet katsomassa pentua etukäteen. Nyt tyydyimme kuviin, joita kasvattaja lähetti viikoittain ennen maaliskuun alun luovutusikää. Päätimme antaa pennun kutsumanimeksi Liekki.

Pentuvuosi -sarjassa seurataan Salon Seudun Sanomien toimittajan koiranpennun kasvamista.