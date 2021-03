Perinteinen tyyli ja lasi ovat nyt trendejä rakentamisessa – ikkunayrityksessä pitää nyt kiirettä

Arja Maunuksela

Somerolaisella Somerikkunalla on ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana kiirettä. Kun moni on ollut tavallista enemmän kotona ja vaihtanut matkat kotimaan lomailuun, se on näkynyt rakennusalalla.

–Korona-aikana on aktivoiduttu. Ihmiset ostavat mökkejä, niitä remontoidaan ja koteja ehostetaan, Somerikkunan omistaja Mika Mäkitalo sanoo.

– Ennenkään ei ollut työstä pulaa, mutta nyt kysyntää on ollut vielä enemmän, erityisesti yksityisasiakkailta. Sama tilanne varmaan jatkuu tänä vuonnakin, sillä viime vuonna remontteja jäi tekemättä, kun kirvesmiehiä ei riittänyt.

Mäkitalo on johtanyt yritystä nyt kolme vuotta, mutta sen toiminta on tuttua pitemmältä ajalta.

–Isäni perusti Somerikkunan vuonna 1985. Ensin tämä oli enemmän lasiliike, sitten puusepänhommat tulivat mukaan.

Lasi ja puu ovat edelleen molemmat tärkeitä. Puusta syntyy ikkunoita, ovia, portaita ja joskus muutakin. Lasia on tietysti ikkunoissa, mutta myös esimerkiksi terassilasituksia tehdään paljon.

Lasin käytön lisääntyminen rakentamisessa on selvä trendi, Mika Mäkitalo kertoo.

– Lasitettujen terassien lisäksi kysytään lasikaiteita, jotka eivät estä näkymiä. Saunoihin rakennetaan lasiseiniä ja sisustukseen halutaan esimerkiksi pöydän laseja ja takaneduslaseja.

Somerikkuna myy myös värilaseja Tiffany-töihin. Värillinen lasi saattaa joskus koristaa yrityksen tekemää ruutuikkunaakin.

Toinen trendi, jonka Mäkitalo on havainnut vahvistuvan viime vuosina, on perinteisen rakennustyylin suosio. Kun viime vuosikymmeninä vanhat talot ovat saaneet moderneja ikkunoita, nyt palataan kohti alkuperäistä asua.

– Vanhanmallinen sisään ja ulos aukeava ikkuna on mielestäni kaunein. Niitä vaihdetaan taloihin, joita restauroidaan vanhan tyylisiksi.

Somerikkunan pääraaka-aine on suomalainen mänty, ja puuikkunat lasitetaan perinteisesti kittaamalla. Ovissakin vanhat mallit kiinnostavat. Sekä ulko- että väliovia halutaan massiivipuusta, ja peiliovet ovat palanneet monenlaisina versioina.

Hallissa uusien ikkunoiden joukossa näkyy pari vanhaa, jotka toimivat mallikappaleina. Kaari-ikkunan koristeellista ristikkoa mukaillen on jo syntynyt kartanoon uusia ikkunoita.

Juuri tällainen yksittäiskappaleiden ja pienten sarjojen tekeminen mittojen ja mallien mukaan on Somerikkunan erikoisalaa.

– Yleensä tuotteissamme on jotain vähän erikoista, Mäkitalo tiivistää firman linjan.

– Yksityiskohtia on usein paljon, karmisyvyydet vaihtelevat ja muotoja on monenlaisia, esimerkiksi kaaria ja pyöreitä. Koetamme tehdä sitä, mitä meiltä toivotaan.

Mäkitalo sanoo, että aina kannattaa kysyä, onnistuisiko erikoisempikin työ. Yksilöllisellä käsityöllä on kuitenkin hintansa, mitä kaikki asiakkaat eivät tule etukäteen ajatelleeksi.

– Jos katsoo rautakaupan mainoksesta ovea ja sitten haluaa vastaavan erikoismitoilla ja muilla erikoisvaatimuksilla, se ei voi olla yhtä halpa. Yhden kappaleen tekemisellä on eri hinta kuin sillä, jos tekee 1000 kappaletta kauppaketjulle.

Asiakkaista suurin osa on noin 150 kilometrin säteeltä. Yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. Kun somerolainen teräsovia ja -ikkunoita valmistava Jaatimet teki töitä Olympiastadionille ja Eduskuntataloon, merkkirakennuksiin päätyi myös Somerikkunan erikoislistoja.

– Jotkut asiakkaat työllistävät pitkään. On kartanokohteita, jotka tilaavat vuosittain lisää.

– Asennamme esimerkiksi lasiterasseja kohteissa jos ehdimme, mutta ensisijaisesti panostamme täällä hallilla koneillamme tehtävään työhön. Asennuksissa meillä on myös yhteistyökumppaneita.

Tehtävän työn määrää rajoittaa parhaillaan työvoimapula. Mäkitalo palkkaisi heti puusepän tai useammankin, jos löytyisi sopivia.

– Täällä on erilaista kuin isossa ikkunatehtaassa. Työ on vaihtelevaa ja vaatii osaamista, hän kuvailee.

Mäkitalo tekee itse kaikkia yrityksen töitä ja kertoo, että vaihtelevuus pitää työpäivät kiinnostavina.

– Jos jokin homma rupeaa maistumaan puulta, voi ottaa jonkin muun ja mennä vaikka maalaamaan tai lasittamaan.