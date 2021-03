PeU-Basketin ja Vilppaan Saiquan Jamisonin kausi päättyi työlupaongelmaan – korvaus ei ollut riittävän suuri suhteessa luontoisetuihin

PeU-Basketia ja Vilpasta kuluvalla kaudella edustanut Saiquan Jamison joutuu palaamaan kotimaahansa Yhdysvaltoihin.

Maahanmuuttovirasto Migri epäsi Jamisonin työn perusteella haetun oleskeluluvan, koska Jamisonille maksettu korvaus ei ollut riittävän suuri suhteessa luontoisetuihin. Jamisonin sopimuksen luontoisetuihin kuuluivat muun muassa asuntoetu eli kalustettu yksiö Salossa, autoetu, yksi lounas joka arkipäivä, lääkäripalvelut, vakuutukset sekä lentoliput.

Migrin mukaan ilman alan työehtosopimusta työskentelevän ulkomaalaisen bruttopalkan on oltava vuonna 2021 vähintään 1 252 euroa kuukaudessa. Jos asuntoetu tai muu etuus katsotaan osaksi palkkaa, hakemukseen on liitettävä selvitys etuuden verotusarvosta. Rahapalkkaa ei voi korvata muilla luontoiseduilla eikä urheilijalle tarjottavalla terveydenhoidolla tai kulukorvauksilla. Pelaajasopimuksessa ilmoitettujen luontoisetujen pitää näkyä myös palkkalaskelmassa veronalaisena tulona.

PeU-Basketin puheenjohtajan Pekka Leikkosen mukaan palkan ja luontoisetujen yhteenlaskettu arvo ylittää kirkkaasti 1 252 euron rajan. Leikkonen ei halunnut puhua Jamisonin rahapalkan suuruudesta, mutta kertoi, että hakemuksen läpimeno jäi kiinni ”200–300 eurosta”.

– Sanotaanko näin, että harvalla meistä perheellisestä jää kulujen jälkeen yhtä paljon käteen kuukaudessa, Leikkonen muotoili.

Leikkosen mukaan Jamisonille haettiin työlupaa normaalin tapaan viime syksynä, mutta normaalia pidempien käsittelyaikojen vuoksi päätös tuli vasta nyt.

– Itse hakemus oli samanlainen kuin aiempina vuosina. Nyt se vaan hylättiin.

Veronkierrosta ei ole kyse, sillä Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen (vuodelta 1991) mukaan urheilijalle saa maksaa kalenterivuoden aikana 20 000 dollaria verovapaasti. Se on myös suurin syy siihen, miksi valtaosa amerikkalaispelaajista on Suomessa vain yhden kauden.

PeU-Basketilla on oikeus valittaa päätöksestä, mutta se on turhaa, sillä valituksen käsittelyaikana työnteko eli pelaaminen ja harjoittelu on kielletty ja sääntöä rikkovalle on asetettu uhkasakko.

– Käsittelyaika on puoli vuotta, joten Jamisonin kausi päättyy varmuudella tähän, Leikkonen harmittelee.

– Nyt ainakin tiedämme ne luvut ja suhteet, joilla jatkossa teemme sopimuksia. Pitäisikö jatkossa periä pelaajalta vuokra ja lisätä se rahapalkkaan, Leikkonen miettii.

Urheilullisesti Jamisonin menetys on valtava isku sunnuntaina runkosarjansa päättävälle PeU-Basketille. Jamison pelasi Divari B:tä 20,6 pisteen ja 20,6 levypallon keskiarvoilla.

– Harmittaa senkin takia, että Jamison oli todella kovassa kunnossa ja hän kehittyi paljon kauden aikana. Toisaalta nyt muille pelaajille on jaossa 20 levypalloa ja 20 pistettä, Leikkonen naurahtaa.

Jamisonin poistuminen on suuri takaisku myös Vilppaalle, jonka mukana Jamison harjoitteli koko kauden. Jamison tuurasi Vilppaan loukkaantuneita amerikkalaispelaajia kahdeksassa runkosarjan ottelussa ja hänelle olisi saattanut olla käyttöä myös pudotuspeleissä, mikäli esimerkiksi sentteri Jeremiah Wood ei palaudu täyteen pelikuntoon tai joku muista amerikkalaispelaajista olisi loukkaantunut.