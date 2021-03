Pidätyksen yhteydessä kuolleen George Floydin perhe saa 27 miljoonaa dollaria Minneapolisin kaupungilta

Yhdysvalloissa Minneapolisin kaupunki maksaa viime toukokuussa kuolleen George Floydin perheelle 27 miljoonan dollarin eli yli 22,5 miljoonan euron korvaukset. Asiasta kertovat perheen asianajajat.

Paikalla olleet poliisit kertoivat ottaneensa Floydin kiinni, koska hänen epäiltiin käyttäneen väärennettyä 20 dollarin seteliä kaupassa. Floyd kuoli, kun poliisi Derek Chauvin piti polvea hänen niskallaan noin yhdeksän minuutin ajan pidätyksen yhteydessä.

Korvaus on seurausta Floydin perheen kaupunkia vastaan nostamasta kanteesta. Floydin veli Rodney Floyd kutsui sopimusta tarpeelliseksi askeleeksi koko perheelle, jotta he saavat asialle päätöksen.

– Georgen perintö häntä rakastaneille tulee aina olemaan hänen optimistinen ajattelutapansa, että asiat voivat muuttua paremmiksi. Toivomme, että tämä sopimus toimii juuri niin, hän sanoi.

Perheen asianajaja Ben Crump painotti, että Floydin kuolema herätti vaatimuksen oikeudenmukaisuudesta ja muutoksesta. Hänen mielestään historiallisen suuri korvaussumma mustan miehen kuolemasta on vahva viesti siitä, että värillisiin ihmisiin kohdistuvan poliisiväkivallan on loputtava.

Kuolemasta seurasi laaja protestiliike

Chauvinia syytetään toisen asteen murhasta, joka vastaisi Suomessa tappoa. Lisäksi syytettynä on kolme muuta poliisia, mutta heidän syytteensä ovat lievempiä.

Kaikki neljä kuolemantapaukseen liittynyttä poliisia on erotettu Floydin kuoleman jälkeen.

Tapahtuneesta levinneellä silminnäkijävideolla Floyd muun muassa kertoi toistamiseen, ettei hän pysty hengittämään. Floydin kuolema herätti laajoja Black Lives Matter -mielenosoituksia niin Yhdysvalloissa kuin eri puolilla maailmaa. Mielenosoituksissa vastustettiin muun muassa poliisiväkivaltaa ja rakenteellista rasismia.

Chauvinin tuomitsemiseen tarvitaan 12-henkiseltä valamiehistöltä yksimielinen päätös. Jos yksikään valamiehistä äänestää tuomitsemista vastaan, päätös voi johtaa jopa uuteen rasisminvastaisten mielenosoitusten aaltoon Yhdysvalloissa.

STT

Kuvat: