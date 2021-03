Pieni yleisö todisti talvisodan päättymisen muistopäivän seppeleenlaskua Salossa – Korona vei veteraaneilta viikkotapaamiset

Talvisodan päättymisen muistopäivää kunnioitettiin lauantaina Salossa perinteisesti seppeleenlaskulla Sibelius-puiston Vapauden liekki -muistomerkillä. Seppeleen laskivat puheenjohtaja Esko Orrenmaa Salon Seudun Rintamaveteraaneista ja perinnejaoksen puheenjohtaja Ari Aalto Salon Seudun Sotaveteraaneista. Koronatilanteen takia muuta teemaan liittyvää ohjelmaa ei tänä vuonna järjestetty.

– Halusimme joka tapauksessa kunnioittaa seppeleenlaskulla talvisodassa Suomen itsenäisyyden puolesta taistelleiden muistoa, Aalto toteaa.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus tuli voimaan 13. maaliskuuta 1940, ja päätti 105 päivää jatkuneen talvisodan.

Sibelius-puiston tilaisuuteen kerääntyi kymmenkunta ihmistä. Mukana oli myös 83-vuotias Viljo Toro, joka on osallistunut muistopäivän juhlallisuuksiin säännöllisesti.

– Perinteisesti olen mukana. Karjalasta olen joutunut lähtemään 81 vuotta sitten, hän toteaa.

Korona on vaikuttanut ankarasti veteraanijärjestöjen toimintaan viime keväästä lähtien.

– Emme ole voineet järjestää yhteisiä tilaisuuksia lainkaan vuodenvaihteen jälkeen, vaikka ne olisivat jäsenillemme erittäin tärkeitä. Monet soittelevat ja kyselevät, milloin tapaamisia taas järjestetään, Esko Orrenmaa kertoo.

Rintamaveteraanit ovat normaalioloissa kokoontuneet viikoittain.

– Iäkkäille ihmisille olisi tärkeää päästä tapaamaan tuttujaan. Koronatilanne heikentää monella tavalla henkistä hyvinvointia ja masentaa, Orrenmaa tietää.

Myös Ari Aalto toteaa käytännön toiminnan olleen vähäistä, kun viikoittaisia tapaamisia ei ole voitu järjestää.

– Yhteyttä on pidetty puhelimitse ja kyselty kuulumisia, hän sanoo.

Salon seudulla on elossa muutamia kymmeniä sotiemme veteraaneja. Yhdistysten toiminnassa on lisäksi mukana heidän puolisojaan, leskiään ja tukijäseniä.

Salon Seudun Sotaveteraaneihin kuuluva Viljo Toro on ollut pitkään mukana veteraanityössä.

– Koronan takia emme ole voineet tavata viikoittain kuten ennen, mutta meitä on neljän äijän porukka, joka on kokoontunut kerran kuussa veteraanipajalle juomaan kahvia ja keskustelemaan, hän iloitsee.

Salon Seudun Sotaveteraanit ja Salon Seudun Rintamamiesveteraanit ovat mukana perustamassa Salon seudun sotiemme veteraanien perinneyhdistystä. Sen avulla aiotaan varmistaa paikallisten veteraaniyhdistysten tekemän työn jatkuminen, vaikka veteraaneista aika jättää. Sotainvalidien Veljesliiton Salon seudun osasto on jo lopettanut toimintansa.

– Paikallisen perinneyhdistyksen käynnistämistä on koronasta huolimatta pystytty valmistelemaan, Ari Aalto huomauttaa.

Esko Orrenmaa toivoo, että uusi yhdistys pääsee aloittamaan pian.

– Sen toimintaan pyritään saamaan mukaan muitakin paikallisia yhdistyksiä, hän kertoo.

Talvisodan (1939–1940), jatkosodan (1941–1944) ja Lapin sodan (1944–1945) veteraaniperinteen vaalimiseksi riittää monenlaista työtä vuosittain vietettävien juhlapäivien ja muistomerkeistä huolehtimisen lisäksi.

– Esimerkiksi haastatteluihin perustuvaa aineistoa on jäänyt arkistojen kätköihin, ja se pitäisi käsitellä nykyaikaiseen muotoon, jotta sitä saataisiin hyödynnettyä muun muassa kouluissa. On tärkeää kertoa nuorille veteraanien merkityksestä, miten sotien aika on koettu Salossa ja miten sodat ovat vaikuttaneet suomalaisten elämään, Aalto korostaa.

Yhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö on Tammenlehvän Perinneliitto.