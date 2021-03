Pohjois-Korea testasi torstaina ohjuksiaan vain neljä päivää edellisen laukaisun jälkeen

Pohjois-Korea laukaisi aikaisin torstaina kaksi ohjusta vain neljä päivää edellisen ohjustestin jälkeen. Asiasta kertoi Etelä-Korean puolustushaarakomentajien neuvosto, jonka mukaan kaksi tunnistamatonta ammusta oli laukaistu Etelä-Hamgyongin maakunnasta.

Ohjukset laskeutuivat Japaninmereen, joka tunnetaan Etelä-Koreassa nimellä Itäinen meri. Neuvosto ei tarjonnut lisätietoja laukaistujen ohjusten tyypistä, mutta lisäsi maan asevoimien tehostaneen tarkkailua läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa.

Etelä-Korean hallinto kertoi kutsuvansa kansallisen turvallisuuden neuvoston koolle.

Japanin pääministeri Yoshihide Sugan mukaan Pohjois-Korea olisi laukaissut kaksi ballistista ohjusta.

– Siitä on vuosi, kun he ovat viimeksi laukaisseet ohjuksen, Suga kertoi toimittajille.

– Tämä uhkaa maamme sekä alueen rauhaa ja turvallisuutta. Lisäksi se on rikkomus YK:n päätöslauselmaa vastaan, hän jatkoi.

Pohjois-Korealta on kielletty ballististen ohjusten tehtailu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nojalla. Lisäksi Pohjois-Korealle on asetettu useita kansainvälisiä pakotteita maan aseohjelmien vuoksi.

Nykyisen johtajan aikana Pohjois-Korean aseohjelmat ovat laajenneet nopeasti. Maalla on hallussaan ohjuksia, joiden kantomatka ulottuu Yhdysvaltoihin asti.

Jo toinen Bidenin presidenttikauden aikainen ohjustesti

Pohjois-Korean ohjustesti on jo toinen lyhyen ajan sisään. Tiistaina Yhdysvaltain hallinnon virkamiehet kertoivat Pohjois-Korean laukaisseen paria päivää aiemmin kaksi lyhyen matkan ohjusta.

Sunnuntain ohjustesti tehtiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin vierailivat Japanissa ja Etelä-Koreassa. Ohjustesti oli myös ensimmäinen sen jälkeen, kun Joe Biden nousi Yhdysvaltain presidentiksi.

Biden on kommentoinut asiaa toteamalla, että Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan kyse on Pohjois-Korealle normaalista toiminnasta.

Toimittajille asiaa kommentoineen Yhdysvaltain hallinnon korkea-arvoisen virkamiehen mukaan ohjustesti oli Pohjois-Korean provokaatioiden pienemmästä päästä. Hänen mukaansa kyseessä ei ollut esimerkiksi ydinohjustesti tai mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisu.

Pohjois-Korea on pitkään käyttänyt ohjustestejä provokaatioina edistääkseen omia tavoitteitaan.

Pohjois-Korea pitää mykkäkoulua

Bidenin kauden ensimmäisten kuukausien aikana Pohjois-Korea on pitänyt Yhdysvaltojen suuntaan pitkälti mykkäkoulua. Maa on myös kertonut aikovansa jatkossakin sivuuttaa Yhdysvaltain viestintäpyrkimykset.

Tasan viikko sitten Pohjois-Korean varaulkoministeri kertoi, ettei maiden välillä voi olla dialogia, ellei Yhdysvallat peru vihamielistä Pohjois-Korea-politiikkaansa. Hänen mukaansa Yhdysvalloista on kuulunut hallinnonvaihdoksen jälkeen vain ”huhuja Pohjois-Korean uhkasta” ja ”huutelua täydellisestä ydinaseista riisunnasta”.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja oli kertonut tätä ennen, että Valkoinen talo on yrittänyt helmikuun puolivälistä alkaen tavoittaa Pohjois-Korean hallintoa ”lukuisten kanavien kautta” ilman vastausta.

STT

