Psykoterapiakeskus Vastaamon ex-toimitusjohtajan ja tämän vanhempien omaisuutta takavarikkoon lähes 10 miljoonan euron edestä

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt tietomurron kohteeksi joutuneen Psykoterapiakeskus Vastaamon entisen toimitusjohtajan Ville Tapion ja tämän vanhempien omaisuutta takavarikkoon lähes 10 miljoonan euron edestä.

Intera Partners osti Vastaamosta enemmistöosuuden sen perustajilta eli Ville Tapion perheeltä touko-kesäkuussa 2019. Tavarikkoa haki Intera Partnersin hallintayhtiö PTK Midco. Se on vaatinut kaupan purkua ja sanoo, ettei olisi tehnyt kauppaa, jos olisi tiennyt tietomurrosta.

Takavarikoitu summa, noin 9,7 miljoonaa euroa, on sama kuin kauppahinta.

Potilastietoja levisi pimeään verkkoon lokakuussa

Vastaamo asetettiin konkurssiin viime kuussa. Yksi Suomen suurimmista psykoterapiapalveluiden tarjoajista ajautui ongelmiin, kun kävi ilmi, että jopa kymmenientuhansien Vastaamon asiakkaiden tiedot oli varastettu ja potilastietoja oli ainakin osittain julkaistu verkossa. Asia tuli julkisuuteen viime vuoden lokakuussa.

Vastaamon asiakkaiden potilastietoja levisi ensimmäisen kerran pimeään verkkoon lokakuussa, ja tietomurron uhreille lähetettiin tämän jälkeen kiristysviestejä. Tammikuussa potilastiedot ilmestyivät uudelleen verkkoon.

Tapiot kiistävät tienneensä tietomurrosta ennen yrityskauppaa

PTK Midcon mukaan Ville Tapio tiesi tietomurrosta, maaliskuussa 2019 jätetystä ensimmäisestä kiristysviestistä sekä olennaisista tietoturvapuutteista jo keväällä 2019, kun yrityskaupasta neuvoteltiin.

– Ville Tapio ei ollut kertonut näistä asioista ostajalle, vaan pyrkinyt salaamaan ne sekä ostajalta että viranomaisilta. Ostajaa on näin ollen erehdytetty ja vilpillisesti vietelty solmimaan osakekaupan, yhtiö sanoo takavarikkohakemuksessaan käräjäoikeudelle.

Yhtiön mukaan Ville Tapion kohdalla sopimusrikkomus oli tahallinen ja tämän vanhemmat aiheuttivat sopimusrikkomuksen vähintään törkeällä huolimattomuudella.

Käräjäoikeudelle antamassaan vastauksessa Ville Tapio kiistää tienneensä tietomurrosta tai sen aiheuttaneesta tietoturva-aukosta. Hän kiistää myös salanneensa tietomurtoa osakekaupasta neuvoteltaessa ja sitä täytäntöönpantaessa. Tapio sanoo saaneensa tiedon tietomurrosta vasta kyberturvayhtiö Nixun selvityksestä syksyllä 2020.

Myös Tapion vanhemmat kiistävät tienneensä tietomurrosta ennen osakekauppaa.

– (He) olivat saaneet tiedon tietomurrosta vasta syys-lokakuussa 2020. He eivätkä myöskään olleet tienneet tai voineet ymmärtää Vastaamossa käytössä olleita tietojärjestelmiä ja niiden tietoturvaan liittyviä asioita, vastauksessa sanotaan.

Maria Rosvall

STT

