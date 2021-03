PTT: Suomi palaamassa kasvun urille ensi vuonna, vaikka koronatilanteen heikkeneminen hidastaa Euroopan talouden nousua

Suomen talous on ensi vuonna pinnistämässä takaisin vanhalle kasvu-uralleen siitä huolimatta, että koronavirustilanteen heikentyminen viivästyttää talouden nousua kaikkialla Euroopassa. Näin arvioi Pellervon taloustutkimus (PTT) tuoreessa kansantalousennusteessaan.

PTT ennustaa tämän vuoden kasvuksi 2,5 prosenttia ja ensi vuodeksi 3,5 prosenttia. Ennusteen epävarmuus on kuitenkin PTT:n mukaan suuri.

– Suomen talous näyttäisi toipuvan varsin hyvin kotitalouksien säästöillä, vientikysynnällä ja tiedossa olevalla elvytyksellä. Jos nopea kasvu ei kuitenkaan toteudu viimeistään kesällä, aiemmalle kasvu-uralle ei päästä ilman lisäelvytystä”, sanoo ennustepäällikkö Janne Huovari tiedotteessa.

Työllisyyden nostaminen vaatii PTT:n mukaan laajaa toimenpidepakettia.

Pahemmaksi äityvän koronatilanteen kanssa painivat Euroopan taloudet laahaavat jäljessä Yhdysvaltoja ja Aasiaa, joissa kasvu on PTT:n mukaan erittäin nopeaa jo tänä vuonna.

Suomen vienti lähtee ennusteen mukaan nopeaan nousuun jo tänä vuonna, kun kansainvälinen kysyntä Aasiassa ja Yhdysvalloissa kasvaa.

”Talouskriisin aikana voimakas velkaantuminen perusteltua”

Koronaviruksen Suomessa toistaiseksi aiheuttama talouskuoppa on ollut muuhun Eurooppaan verrattuna PTT:n mukaan melko pieni.

Ennusteen mukaan julkinen talous tasapainottuu koronan jäljiltä selvästi talouden kasvaessa ja elvytyksen vähentyessä. Tänä vuonna valtion alijäämäksi on arvioitu lähes 10 miljardia, mutta ensi vuonna sen arvellaan laskevan vajaaseen 4 miljardiin.

– Talouskriisin aikana voimakas velkaantuminen on ollut perusteltua. Elvytys ei kuitenkaan voi olla ikuista. Kriisin jälkeen velkaa voidaan käyttää vain talouskasvun edellytyksiä parantaviin toimiin, sanoo PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen tiedotteessa.

Ostovoima ei tänä vuonna PTT:n mukaan kasva, koska ennustettu hintojen nousu syö palkankorotukset. Kotitalouksien kulutuksen kuitenkin arvellaan kasvavan, sillä kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet edellisvuodesta noin 6 miljardilla eurolla.

Lassi Lapintie

STT

Kuvat: