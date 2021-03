Puoltaako perustuslakivaliokunta liikkumisrajoituksia? Asia selviää pian infossa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kertoo tiedotustilaisuudessa iltapäivällä, näkeekö se korjattavaa hallituksen esityksessä liikkumisrajoituksista. Tiedotustilaisuus järjestetään kello 14.30.

Liikkumisrajoituksia on kaavailtu pahimmille epidemia-alueille eli pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Perusoikeuksia rajoittavia toimia voidaan ottaa kuitenkin käyttöön vain, jos se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista.

Aikaisintaan liikkumisrajoitukset voitaisiin ottaa käyttöön ensi viikon lopulla, mutta on todennäköisempää, että ne tulisivat voimaan vasta 12. huhtikuuta alkavalla viikolla.

STT

