Raportti: Lentoliikenne avattava nopeasti pandemian hiipuessa tai Suomen ilmailualan tappiot jäävät pysyviksi

Koronapandemian päättyminen tulevaisuudessa näkyy aikanaan ilmailualalla markkinoiden uusjakona, ja silloin Suomen on avattava lentoliikenteensä vähintään samaan tahtiin kuin se avautuu muualla Euroopassa, arvioidaan tuoreessa selvityksessä. Muuten riskinä on, että matkustajien siirtyminen muille kentille johtaa pysyviin menetyksiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

– Tästä ei voi tinkiä: Suomen on avattava omaa lentoliikennettä vähintään samaan tahtiin kuin muu Eurooppa. Jos meillä on huonompi kyky palvella, (matkustajien) siirtymä muiden lentoyhtiöiden ja allianssien suosijoiksi johtaa pysyviin menetyksiin, varoittaa selvityshenkilö Kari Savolainen.

Savolainen luovutti tänään ilmailualan näkymiä selvittävän raporttinsa elinkeinoministerin valtiosihteerille Kimmo Tiilikaiselle ja työministerin valtiosihteerille Ville Kopralle etänä järjestetyn tiedotustilaisuuden yhteydessä.

Pelikorttinsa oikein pelaamalla Suomi voi vielä nousta jopa voittajana koronan tuomasta alennustilasta, Savolainen uskoo.

– Kun markkinoita ajetaan ylös uudelleen, voimme olla turvallisen matkustuksen mallimaa ja jopa voittaa markkinaosuuksia, Savolainen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Esimerkiksi hän nosti heinäkuussa järjestettävät Tokion olympialaiset. Ulkomaalaisia katsojia ei kisoihin päästetä, mutta Tokioon matkustavat silti monet urheilijat ja henkilöstö. Helsinki-Vantaa on ollut Pohjois-Euroopan tärkeimpiä Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen solmukohtia.

Entiselle tasolle aikaisintaan 2024

Vaikka Suomi tekisi kaiken oikein, ilmailualan palautumisessa pandemiaa edeltävälle tasolle menee arvioiden mukaan nopeimmillaankin useita vuosia. Arvioiden mukaan entiselle tasolle päästään aikaisintaan vuonna 2024.

Pandemiavuonna 2020 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaliikenne romahti liki 77 prosentilla edellisvuoden lähes 22 miljoonasta vain hieman yli viiteen miljoonaan matkustajaan. Tavaraliikenne väheni lähes 38 prosenttia. Lentoyhtiö Finnairin liikevaihto kutistui samana aikana noin 3,1 miljardista eurosta alle 830 miljoonaan.

Pandemian aikana olisi Savolaisen mukaan turvattava yritysten rahoitus sekä osaavan työvoiman säilyminen. Osana ilmailualan toipumista myös Suomen sisäistä lentoliikennettä tulisi ajatella uusiksi.

Savolainen ei ota kantaa siihen, kuinka monta lentoasemaa Suomessa tulisi jatkossa olla, mutta kannattaa alueellisia pääkenttiä ja niitä palvelevaa syöttöliikennettä monen pienen kentän sijaan.

Tulevaisuudessa myös lyhyen kantaman sähköinen lentoliikenne voi sopia pääkenttien syöttöliikenteeseen.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162959

Lassi Lapintie

STT

