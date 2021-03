Raportti nostaa Suomen jälleen onnellisimmaksi maaksi – ”Ei tule minään yllätyksenä”

Suomi on jälleen kirjattu maailman onnellisimmaksi maaksi, selviää Maailman onnellisuusraportista eli World Happiness Reportista. Suomi on listan kärjessä nyt neljättä vuotta perätysten.

– Ei tule minään yllätyksenä, että Suomi ottaa taas kerran kärkipaikan maailman onnellisimpana maana Gallup World Poll -kyselystä saadun datan perusteella, tiedotteessa lukee.

– Se (Suomi) on aina sijoittunut korkealle molemminpuolisen luottamuksen mittareilla, jotka ovat auttaneet suojelemaan ihmishenkiä ja elantoja pandemian aikana.

Kakkosena tuoreimman raportin listalla on Islanti, kolmantena Tanska, neljäntenä Sveitsi ja viidentenä Hollanti. Muista Pohjoismaista Ruotsi on sijalla kuusi ja Norja sijalla kahdeksan.

Viime vuonna dataa saatiin raporttia varten yhteensä 95 maasta. Mukana olevista maista listan viimeisellä sijalla on Zimbabwe. Toiseksi viimeisellä paikalla on Tansania ja sitä ennen Jordania.

Pandemia vähäinen vaikutus yllätti

Tänä vuonna raportissa pyrittiin selvittämään onnellisuuteen vaikuttavien tekijöiden ohella koronaviruspandemian merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Raportin tekemisessä mukana ollut professori John F. Helliwell Brittiläisen Kolumbian yliopistosta sanoo tiedotteessa pitävänsä yllättävänä sitä, että keskimäärin ihmisten omat arviot hyvinvoinnistaan eivät olleet pandemiasta huolimatta laskeneet.

– Yksi mahdollinen selitys on, että ihmiset näkevät covid-19:n yhteisenä, ulkopuolisena ja kaikkiin vaikuttavan uhkana, mikä on kasvattanut solidaarisuutta ja myötätuntoa.

Pandemia vaikutti myös raportin aineistona käytetyn kyselyn toteuttamiseen. Viime vuonna kyselyn koko oli noin kaksi kolmannesta tavanomaisiin vuosiin verrattuna, sillä haastatteluja ei pandemian vuoksi voitu toteuttaa kasvotusten. Muutos ei vaikuta teollistuneiden maiden tuloksiin, sillä niissä suurin osa kyselyistä on toteutettu jo aiemmin puhelimitse.

https://worldhappiness.report/

https://worldhappiness.report/blog/in-a-lamentable-year-finland-again-is-the-happiest-country-in-the-world/

Anne Salomäki

STT

