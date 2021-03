Rautakaupat aikovat pysyä auki myös mahdollisten liikkumisrajoitusten aikana – Kirjastoseura: Välttämätön asiointi kirjastoissa sallittava

Rauta- ja sisustustarvikekaupat aikovat pitää ovensa auki myös mahdollisten liikkumisrajoitusten tullessa voimaan. Rautakaupat myyvät huoltovarmuuden kannalta tärkeiden tuotteiden lisäksi kotien turvallisuuden kannalta välttämättömiä tarvikkeita, sanoo alan etujärjestö, rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys Rasi.

Kotitaloudet voivat liikkumisrajoitusten aikana tarvita esimerkiksi uuden palovaroittimen rikkoutuneen tilalle tai tiivisteen vuotavaan hanaan, kuvailee Rasin toimitusjohtaja Minna Liuksiala. Lisäksi monet ammattilaiset tarvitsevat rauta- ja sisustuskauppojen palveluja.

– Rautakaupoissa asioi myös yritysasiakkaita, kuten remontti- ja rakennusalan ammattilaisia, puutarhureita ja metsureita, jotka hakevat rautakaupasta tuotteita oman elinkeino- tai yritystoimintansa harjoittamiseksi. On siksi luonnollista, että rautakauppa pysyy auki turvatakseen rakennusalan ammattilaisten toiminnan jatkumisen, Liuksiala sanoo tiedotteessa.

Rautakaupat valmistautuvat samalla toimimaan ennakkotilausten noutopaikkoina ja siten tasaamaan pakettitoimitusten ruuhkautumista. Asiakkaita suositellaan hyödyntämään rautakauppojen tarjoamaa Click and collect -noutopalvelumallia vähemmän kiireellisten hankintojen tekemisessä.

Rasi on samoilla linjoilla kuin Kaupan liitto, jonka mukaan ennakkotilausten nouto myymälöistä auttaa vähentämään ruuhkia pakettiautomaateilla ja jakelupalveluiden ylikuormittumista.

Selkeitä toimintaohjeita kaivataan

Kaupan alan yritykset eivät voi alkaa tulkitsemaan, mikä on välttämättömyys ja mikä ei, painottaa tuote- ja palvelukaupan yhdistyksen Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

– Toivoisimme, että ohjeet siitä, miten toimitaan, olisivat selkeitä. Välttämättömyyden tulkinta on haastavaa, ja me näemme, etteivät kaupan alan yritykset voi olla näitä tulkitsijoita, Pöllänen sanoo.

– Lainsäätäjän pitäisi pystyä kertomaan niitä tulkintoja, hän lisää.

Pölläsen mukaan mahdolliset liikkumisrajoitukset ovat herättäneet paljon hämmennystä ja heille on tullut aiheesta paljon kysymyksiä.

– Koetaan, että tämä ei ole ihan tasapuolista. Jos erikoiskaupan liikkeet saavat olla auki, mutta asiakkaat eivät saa mennä niihin, tulee siihen kilpailuneutraliteetin vääristymää. Tätä kaupan alan yritykset eivät oikein ymmärrä.

Etu on toimialansa valtakunnallinen yhteistyö- ja vaikuttajajärjestö, jonka tehtävänä on edistää tuote- ja palvelukauppaa.

Kirjastoseura: Välttämätön asiointi kirjastoissa sallittava

Suomen kirjastoseura esittää, että välttämätön asiointi kirjastoissa tulisi lisätä liikkumisrajoituksia koskevaan lakiin. Seuran mukaan kirjastojen täyssulku aiheuttaisi ongelmia muun muassa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville ihmisille, jotka eivät pääse hoitamaan välttämättömiä asioitaan, jos kirjastojen tietokoneille ei pääse.

Täyssulusta olisi haittaa myös opiskelijoille, joista moni kertoo, että kirjastojen sulkeminen haittasi heidän opiskeluaan viime keväänä.

Seuran mukaan rajattu asiointi kirjastossa on välttämätöntä ihmisten henkisen kriisinkestävyyden kannalta.

Toiminnanjohtaja Rauha Maarnon mukaan rajattu asiointi on todettu turvalliseksi. Tässä mallissa asiakas voi noutaa varauksen, lainata ja palauttaa kirjoja ja muita aineistoja itsepalveluautomaatilla tai lainata aineistoja rajoitetuista valikoima- ja teemahyllyistä. Myös tietokonetta ja tulostinta voi käyttää rajoitetusti.

– Kirjastojen rajattu käyttö auttaa ihmisiä kestämään pitkittynyttä kriisiä. Lainaustoiminnan ja tietokoneiden käyttömahdollisuuden täytyy jatkua, jotta voimme varmistaa kaikkien pääsyn tietoon ja kulttuuriin myös poikkeusoloissa, Maarno sanoo tiedotteessa.

STT

