Kaikkensa antamisen lahja – Riku Laine näki keväällä 2016 Kobe Bryantin viimeisen ottelun ja sai matkalla tekstiviestin, joka muutti hänen elämänsä

18-vuotiaalla kaarinalaisnuorukaisella Riku Laineella oli keväällä 2016 ongelma.

Kesken kauden Kaarinan Urasta Divari A:ssa pelaavaan Forssan Koripoikiin siirtynyt Laine oli varannut ylioppilaslahjaksi saamansa Los Angelesin reissun keskelle divarin finaalisarjaa. Matkan varaushetkellä hän ei tiennyt siirtyvänsä FoKoPoon. Laineen oli ilmoitettava päävalmentaja Joonas Iisalolle, ettei pysty pelaamaan kuin avausfinaalin.

– Varasin samalla liput Los Angeles Lakersin runkosarjan viimeiseen matsiin. Matsi tuskin olisi kummoinen, mutta en ollut koskaan nähnyt NBA-ottelua paikan päällä.

Muutama viikko matsilippujen varauksen jälkeen Lakers-legenda Kobe Bryant ilmoitti lopettavansa uransa kuluvaan kauteen ja Riku Laineella oli pääsylippu hänen viimeiseen otteluunsa.

– Lippujen hinnat nousivat välittömästi. Onneksi liput olivat äitini hallussa, sillä pihinä miehenä olisin saattanut myydä ne.

Tammikuussa 2020 helikopterionnettomuudessa kuollut Bryant heitti viimeiseksi jääneessä ottelussaan 60 pistettä Utah Jazzia vastaan.

– Matsin jälkeen sanoin pikkuveljelleni, että onneksi ei myyty. Käsittämätön tapahtuma, Laine muistelee.

Reissun aikana Iisalo lähetti Laineelle tekstiviestiin.

– Joonas tekstasi, että kun palaat Suomeen, niin soittele, jos kiinnostaa pelata Vilppaassa.

Kiinnostihan se. Siitä lähtien Laine on ollut Vilppaan mies.

Koripallo on ollut Riku Laineen elämässä vauvasta lähtien.

– Toinen enoni (Sami Marjamäki) pelasi ja toinen eno (Jari Marjamäki) valmensi. Äidin ja isovanhempien kanssa pyörittiin Forssan korishallilla pienestä lähtien, Laine muistelee.

Oma peliura alkoi Kaarinan Uran kyläkoriksessa ennen peruskoulua.

– Lindbergin Jukalla on ollut suurin vaikutus uraani esimerkiksi perusasioiden oppimisessa.

Laine oli juniorina varhaiskypsä. Hän kasvoi nopeasti täyteen mittaansa. Laine voitti kaudella 2013–2014 alle 16-vuotiaiden SM-sarjan kori- ja levypallokuninkuuden (30,5/17,3).

– Se on tuon ikäisenä aika tappava combo, jos olet 195-senttinen, satakiloinen ja pystyt vielä tekemään pallon kanssa jotain, Laine hymähtää.

Laine muistaa hyvin paikallisväännöt Vilppaan kanssa.

– Vilppaan 1996 ikäluokka oli kova. Siellä oli Riku Laine (täyskaima), Olli Kanerva, Jesse Räkköläinen ja Miro Patrakka. Sellainen perussalolainen junnujoukkue, joka heitti todella hyvin, mutta pelaajat jäivät pieniksi. Nuorimmissa junnuissa hävisimme rumasti, mutta vanhemmissa menimme Vilppaan ohi.

Laineen oma ikäluokka 1997 oli keskimääräistä parempi Suomessa. Laineen lisäksi Korisliigassa ovat pelanneet muun muassa Henri Kantonen, Lassi Nikkarinen, Remu Raitanen ja Aatu Kivimäki.

Lisäksi ikäluokasta löytyy yksi poikkeustapaus, jolla oli juniorina aina vaikeuksia Lainetta vastaan. Hänen nimensä on Lauri Markkanen.

– No joo… Luulen, että olin Laurin lisäksi kaikille muillekin pelaajille vaikea match-up 15–18-vuotiaana. Olin muita isompi ja siihen päälle lyötiin vielä kilpailuviettini ja järjetön itseluottamus.

– Toki Laurista puhuttiin jo silloin tulevana NBA-tähtenä, joten pelissä oli aina vähän ekstraa.

Laine kuului Markkasen kanssa 16- ja 18-vuotiaiden maajoukkueen avainpelaajiin. Elokuussa 2013 Laine heitti 27 pistettä, kun Suomi kaatoi EM-kisoissa mahtimaa Slovenian.

– Se matsi on jäänyt ikuisesti mieleeni. Meillä oli hieno joukkue, joka pelasi yhteen koko joukkueena.

Laineen 44 ottelun juniorimaajoukkueura päättyi kuitenkin lyhyeen, sillä hän ei pelannut ainuttakaan U20-maaottelua.

– Ensimmäisestä kutsusta kieltäydyin, koska en olisi päässyt vuotta nuorempana kisajoukkueeseen ja halusin kehittää yksilötaitojani Korisliigaa ajatellen.

Toista kutsua ei tullut.

– Olimme juuri hävinneet ratkaisufinaalin Katajalle (toukokuussa 2017). Aatu sanoi pukukopissa, että katso sähköposti, maajoukkuekutsu tuli. Selasin postit ja roskapostit, eikä kutsua löytynyt. Se tuli puskista.

– Sain siitä lisävirtaa tulevaan kauteen kun näin, ketkä olivat saaneet kutsun.

Kerttulin urheilulukiota käynyt Laine ei koskaan harkinnut vakavasti siirtymistä liiton akatemiajoukkue HBA-Märskyyn.

– Mietin hetken jenkkien yliopistoreittiä. Siinä kuviossa Märsky olisi ollut pakollinen.

Ensimmäiset Vilpas-kaudet olivat Laineelle ja samaan aikaan Vilppaaseen siirtyneelle Kivimäelle haastavat. Peliaikaa kivikovassa joukkueessa ei tullut ja Laine haki tuntumaa PeU-Basketista, Urasta ja myös Bisonsista.

– Se oli henkisesti vaikea paikka minulle ja Aatulle. Olimme olleet junnuina pienen kylän kingejä ja yhtäkkiä treeneissä on maajoukkuemiehiä. Vaatimustaso oli kova ja jokaista virhettä katsottiin suurennuslasilla.

– Mutta se teki henkisesti todella hyvää, että otin arkena turpaan treeneissä ja pääsin sunnuntaisin Perniöön hakkaamaan tilastot kuntoon ja kasaamaan itseluottamukseni.

Keväällä 2018 Laine oli nostamassa kasvattajaseuraansa Ura Basketia liigaan yhtenä avainpelaajista.

Laineen peliaika ja hyökkäystehot Vilppaassa kasvoivat hitaasti, mutta tasaisesti joka kausi. Kausi 2019-2020 Ville Tuomisen alaisuudessa oli Laineen läpimurto. Laine nousi kevätkaudella loukkaantumisista kärsineen Vilppaan avaukseen ja pelasi uransa parasta koripalloa.

– Ville loi luottamuksen piirin, jossa jokainen uskalsi epäonnistua ilman pelkoa penkityksestä. Puhuimme tilanteesta ikätoverien Kantosen Henkan ja Aatun kanssa, että meidän on otettava nyt vastuuta.

Laine on satavarma siitä, että ilman koronaa Vilpas olisi juhlinut viime keväänä Suomen mestaruutta.

– En usko, että yksikään joukkue olisi pystynyt voittamaan meitä neljää kertaa. Jenkkinelikkomme (Jamuni McNeace–Tim Coleman–Tobin Carberry–Jeremiah Wood) oli uskomaton ja täydellisesti roolitettu kotimaisten pelaajien ympärille.

– Kaikki palaset olivat kohdallaan. Siksi se harmittaa edelleen, ettemme päässeet näyttämään mihin kykenemme.

Laine on seurannut surullisena sivusta kasvattajaseuransa vaikeuksia Korisliigassa. Ura Basket on ollut protestilistan vakiovieras ja seuralla on ollut toistuvia palkanmaksuongelmia.

– Tunnen ihmiset seuran taustalla ja moni kaverini pelaa siellä. Toivottavasti he saavat pakan kasaan.

Laineella itsellään on vielä ensi kauden kattava sopimus Vilppaan kanssa. Elämä Salossa on ollut makeaa.

– Yhteisöllisyys koriksen ympärillä on jotain, mitä muualla tuskin on. Kun jenkit tulevat ensimmäisiin treeneihin, niin Salohallin yläparvella on 30 kaiken tietävää herraa kertomassa, että kuka saa ensimmäisenä kenkää. Kaupassa kysytään matseista, naapurit kyselevät matseista.

– Eikä sitä voi liikaa korostaa, miten hienoja ihmisiä seurassa on. ”Poutsa” (Keijo Poutiainen), Antero (Jokinen), ”Pepe” (Petri Koskinen), Timo (Lammi) ja moni muu painaa vapaaehtoisesti töitä seuran eteen.

Tilannetta on toki helpottanut se, että Vilpas on pelannut Laineen aikana joka vuosi mestaruudesta.

– Kaikki hommat on hoidettu niin kuin on sovittu ja olen mennyt pelaajana eteenpäin. Ei mulla ole ollut mitään syytä lähteä täältä.

– Tyttöystävänikin on Salosta kotoisin. Tästä on tullut toinen kotini.

Vilppaan kannattajat Laine on saanut puolelleen jo päivästä yksi. Siihen kun ei vaadita kuin kaikkensa antamista ja se on Riku Laineen lahjoista suurin.

Kaarinan Barbaari on tribuutti Perniön Barbaarista

Riku Laineen lempinimeksi on viime kausina vakiintunut ”Kaarinan Barbaari”.

– Haluaisin mielelläni kuulla ajatusprosessin nimen takana, Laine utelee.

No kerrotaan, koska syyllinen nimeen löytyy näppäimistön takaa.

Vilppaassa pelasi kaudella 2002–2003 Korisliigaa Perniön Urheilijoiden kasvatti Kalle Lausti, josta ensimmäiset muistikuvat olivat lapsuuden yleisurheilukisojen kunkkuna. Laustia kutsuttiin koriskentillä ”Perniön Barbaariksi”. Lempinimi oli sointuva ja ennen muuta pelitavallisesti osuva.

”Kaarinan Barbaari” on siis eräänlainen tribuutti ”Perniön Barbaarista”.