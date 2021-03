Ristijärvi isännöi SM-hiihtoja vuoden viiveellä ja ilman yleisöä – saapuminen ladun varteen vaatisi ”mohikaanitemppua”

Kainuulaispitäjä Ristijärvi ja paikallinen urheiluseura Ristijärven Pyry joutuivat odottamaan ylimääräisen vuoden SM-hiihtojen järjestämistä, kun kilpailuja ei viime maaliskuussa pystytty järjestämään koronaviruksen vuoksi. Harva uskoi tuolloin, ettei tauti ole talttunut vielä vuoden päästäkään.

Ristijärven Pyry joutuu isännöimään kisoja tyhjien katsomoiden edessä. Kilpailuihin pääsemiseen vaaditaan negatiiviset koronavirustestit niin kilpailijoilta, heidän taustajoukoiltaan, järjestäjiltä kuin tiedotusvälineiden edustajiltakin.

– Pääfokus on siinä, että saamme vietyä kaiken hienosti läpi. Talkooporukka on ollut lujilla viivästymisen ja järjestelyjen kanssa. Pitää olla kiitollinen, että he ovat jaksaneet, kilpailunjohtaja Arto Tolonen kertoi STT:lle.

Tolonen myöntää, että yleisön tuomien tulojen puuttuminen on ankara takaisku seuralle. RiPy tavoitteli päivittäiseksi yleisömääräksi 1 500-2 000 katsojaa, mutta vallitsevassa tilanteessa kisahuumaa pitää virittää kotisohvalla.

– Tappiota tulee varovaisen arvion mukaan kuusinumeroinen summa. Jos kolmen päivän aikana olisi yhteensä 5 000 katsojaa, tulisi 50 000 euroa lipputuloja. Siihen päälle oheismyynti toisi ainakin toiset 50 000 euroa. Nyt nuo jäävät saamatta.

– Toivon mukaan selviämme hyvin, mutta olemme keränneet puskuria vuosien ajan muita kilpailuja järjestämällä, Tolonen avasi seuran tilannetta.

Perinteisellä liikkeelle

Kilpailut käynnistyvät tänään perinteisellä, kun miehet hiihtävät 15 ja naiset 10 kilometriä. Lauantaina hiihdetään viestit ja sunnuntaina pitkän matkan kilpailut.

SM-hiihdoissa on mukana Suomen kärkikaarti Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken johdolla. Tuoreista arvokilpailumitalisteista mukana ovat Pärmäkosken lisäksi myös Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu, Riitta-Liisa Roponen, Joni Mäki ja Ristomatti Hakola. Vuosi sitten ampumahiihtouransa lopettanut ristijärveläiskasvatti Kaisa Mäkäräinen on mukana sunnuntain 30 kilometrin kilpailussa.

– Täällä on raskaat ladut, joten nähdään kovat kilpailut, Tolonen lupasi.

Kauden aikana Suomessa järjestetyissä maailmancupin kilpailuissa Rukalla ja Salpausselällä yleisöä kokoontui maastoon, vaikka tapahtumiin ei saanut ottaa yleisöä.

– Meillä on kulunvalvojia. Olemme tiedottaneet paikallisille, että nämä kisat näkee paremmin kotisohvalta. Saukkovaaran hiihtokeskus on yhden tien päässä, joten autolla kisakeskukseen ei pääse, ellei siihen ole lupaa. On aikamoinen mohikaanitemppu käppäillä tuonne, kun hankea on kilometrisotalla, Tolonen paalutti.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: