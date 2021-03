Rokotusasiantuntija hoputtaa päätöstä pikaisesta rokotuserästä pahimmille epidemia-alueille

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtajan Ville Peltolan mukaan päätöstä rokotusten alueellisesta painottamisesta ei kannata viivyttää. Asiantuntijaryhmä suositti jo toissa viikolla, että pahimmille epidemia-alueille kohdennettaisiin pikaisesti ylimääräinen rokote-erä.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä koko hallituksen odotetaan käsittelevän rokotuskysymyksiä tällä viikolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan mahdolliseen alueelliseen painotukseen olisi yksinkertaisinta käyttää Astra Zenecan ja Modernan rokotteita. Käytännössä kyse olisi 120 000 annoksesta Astra Zenecaa ja 30 000-50 000:sta Modernan annoksesta, joiden odotetaan saapuvan Suomeen pääsiäisen jälkeisinä neljänä viikkona.

THL:n perjantaisen lausunnon mukaan päätöksessä on tosin huomioitava se, että rokotukset Astra Zenecalla ovat keskeytyksissä alle 65-vuotiaiden osalta. Rokotusten mahdollista jatkamista arvioidaan uudelleen huhtikuun alkupuolella, kun on saatu lisää tietoa raportoiduista verisuonitukoksista.

Yksittäisiä eriä vai vahvempi painotus?

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on suosittanut paitsi yksittäisten rokote-erien ohjaamista pahimmille epidemia-alueille myös kokonaan uutta laskukaavaa.

Väestömäärälle, taudin ilmaantuvuudelle ja sairaaloiden kuormitukselle voitaisiin antaa sen mukaan yhtä suuri, kolmanneksen painotus. Näin rokotteiden määrä lisääntyisi ryhmää johtavan Peltolan mukaan 40-50 prosenttia niissä sairaanhoitopiireissä, joissa tautia on paljon eli tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

– Epidemiatilanteessa näyttää juuri nyt olevan pientä tasaantumista, mutta se on ollut kiihtyvä. Silloin on vaarana, että terveydenhuollon kantokyky joutuu koetukselle pahemmilla epidemia-alueilla. Sen takia olisi tärkeää päästä rokotuksissa eteenpäin juuri pahimmilla alueilla, Peltola perustelee STT:lle.

Maanantaina julkaistun pöytäkirjan mukaan päätös suosituksesta syntyi äänin 11-1.

Alueellisella painotuksella estettäisiin asiantuntijaryhmän mukaan varsinkin vakavia tapauksia ja vähennettäisiin erikoissairaanhoitoon kohdistuvaa painetta. Sairaalahoitoa vaativia vakavia tapauksia vähennettäisiin koko maassa viidenneksellä siihen mennessä, että koko aikuisväestölle on tarjottu ensimmäinen rokoteannos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei kuitenkaan asetu tukemaan ehdotusta omassa lausunnossaan, jonka tarkoituksena oli arvioida mahdollisuuksia toteuttaa asiantuntijaryhmän suositus käytännössä.

THL:n mukaan yksinkertaisinta olisi toteuttaa mahdollinen alueellinen painotus kertaluonteisesti yksittäisinä rokote-erinä ja vasta sitten, kun ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien rokottaminen on pääosin toteutunut. Perjantaisen tiedon mukaan yli 70-vuotiaat olisivat saaneet mahdollisuuden ensimmäiseen rokoteannokseen huhtikuun puoliväliin mennessä. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat olisivat saaneet rokotusmahdollisuuden tästä 3-4 viikkoa myöhemmin.

Myös johtopäätöksissään THL on hyvin maltillinen, sillä sen mukaan alueellisesti, epidemiatilanteen mukaan painottuva rokotejakelu ”voi jonkin verran vähentää sairaalahoitojaksoja”.

– Esitetyn mallin mukainen jakelun painottaminen ei todennäköisesti vaikuttaisi merkittävästi epidemian etenemiseen, sillä rokotteiden saatavuuden parantuessa rokotuskattavuus koko taudille alttiissa väestössä nousee tähänastista nopeammin tulevien kuukausien aikana, lausunnossa perustellaan.

Lausunnon allekirjoittanut pääjohtaja Markku Tervahauta ei maanantaina halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Korjattu juttuun aikamuoto klo 18.34: Rokotukset Astra Zenecalla ovat keskeytyksissä alle 65-vuotiaiden osalta

Anniina Luotonen

STT

