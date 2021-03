Salon kaupunki myöntää jälleen sosiaalisia luottoja – hakemusten määrä noussut viime viikkoina

Salon kaupunki aloitti sosiaalisten luottojen myöntämisen jälleen vuoden alussa monen kuukauden tauon jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnittelija Janne Katajamäki kertoo luottojen kysynnän lisääntyneen viime viikkojen aikana.

– Koronan vaikutus näyttää kasvaneen, joskin otanta on toistaiseksi aika pieni. Korona näkyy sosiaalisessa luototuksessa viiveellä, Katajamäki huomauttaa.

Sosiaalisten luottojen myöntäminen jouduttiin Salossa keskeyttämään viime vuonna, koska kaikki luototukseen varatut rahat olivat lainassa. Kaupunginvaltuusto korotti sosiaalisten luottojen määrärahoja tälle vuodelle 50 000 eurolla. Lainoihin varattu pääoma on tällä hetkellä 210 000 euroa.

Myös korona vaikeutti viime vuonna asiakkaiden ja luottohakemusten vastaanottoa. Epidemian takia luottopäätöksiä tehtiin vain alkuvuoden aikana. Vuonna 2019 luottopäätöksiä tehtiin Salossa 38.

Yhtenä syynä sosiaaliseen luototukseen varatun pääoman loppumiseen on Salossa ollut se, että osaa lainoista ei saada takaisin.

– Noin 20 prosenttia jättää lyhennykset maksamatta, arvioi Katajamäki.

Katajamäki kertoo pikavippien näkyvän usein sosiaalisten luottojen taustalla.

– Pikavippejä saa helposti ja niitä otetaan myös elämiseen. Vipeistä tulee kuitenkin nopeasti laina, josta ei enää selvitäkään.

Sosiaalista luottoa myönnetään yhdelle asiakkaalle korkeintaan 5 000 euroa. Pisin laina-aika on viisi vuotta. Keskimääräinen lainasumma on Salossa 3 000 euroa ja laina-aika kolme vuotta.

Sosiaalinen luototus otettiin Salossa käyttöön vuonna 2012. Silloin rahaa varattiin 100 000 euroa. Sosiaalinen luototus on tällä hetkellä käytössä noin 30 kunnassa.