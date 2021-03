Salo on kirinyt rokotustahdissa ohi valtakunnallisen keskiarvon: joka kymmenes salolainen on rokotettu

Salolaisista ensimmäisen koronarokotteen on saanut joka 10. THL:n tilasto koronarokotuskattavuudesta kertoo, että Salon rokotusprosentti 10,2 ja koko Suomen 9,7.

– Rokotustahtia on otettu kiinni kahdessa viikossa. Se johtuu siitä, että olemme saaneet enemmän rokotteita sairaanhoitopiiristä väestön ikärakenteeseen liittyen, osastonhoitaja Riitta Ahlqvist Salon terveyskeskuksesta kertoo.

Yli 80-vuotiaista salolaisista ensimmäisen rokotteen on saanut 73 prosenttia ja yli 85-vuotiaista 84 prosenttia.

Rokotusten alkuvaiheessa Salon rokotuskattavuus jäi alle maan keskiarvon. Rokotettujen määrissä nousivat kärkeen kaupungit, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa on paljon ja rokotukset aloitettiin heistä. Nyt tilanne on tasaantunut.

Salossa sosiaali – ja terveydenhuollon henkilöstöstä osa on rokotettu, osa ei. Rokotuksen ovat saaneet kaikki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusjärjestyksen ensimmäiseen ryhmään kuuluvat työntekijät. He ovat henkilöitä, joilla on iso riski sairastua tai tartuttaa hoidettava. Tähän ryhmään kuuluvat työskentelevät muun muassa infektiovastaanotolla, päivystyksessä, koronanäytteenotossa, terveyskeskuksen koronasolussa ja kotisairaalassa.

Rokotuksen ovat saaneet myös kaikki ympärivuorokautisissa hoivakodeissa työskentelevät samoin kuin kaikki ympärivuorokautisten hoivakotien asukkaat.

– Kyse on ikäihmisten hoivakodeista, Ahlqvist täsmentää.

Eri asia ovat yksiköt, joissa asukkaat, esimerkiksi kehitysvammaiset tai mielenterveyspotilaat, eivät ole iäkkäitä. Näiden henkilökunta ei kuulu THL:n määrittämään ensimmäiseen ryhmään, eikä ole vielä rokotettu. Jos yksiköissä on ikäihmisiä, asukkaat ja työntekijät on rokotettu.

Tilanne aiheuttaa hämmennystä. Samalla alalla työskentelevistä osa on rokotettu ja osa ei.

– Varmasti sekoitetaan helposti, mistä laitoksista puhutaan. Kaikki, joiden kuuluu saada rokote, saavat sen, myös uudet työntekijät ja asukkaat.

Riitta Ahlqvist sanoo Salon noudattavan THL:n ohjeita tiukasti. Puheet ohituskaistan käytöstä ihmetyttävät häntä.

– Mikä ohituskaista? Sellaista ei ole Salossa , eikä rokotetta saa puhumalla. Rokotamme THL:n rokotusjärjestyksen mukaan.

Hän saa päivittäin palautteita, joissa kysytään muun muassa saattajan oikeudesta saada rokotus.

– Saattaja ei saa rokotusta, jos ei ole samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai samassa taloudessa asuva yli 70-vuotias henkilö. Lisäksi kaikkien on varattava rokotusaika etukäteen.

Palautemäärä on suuri.

– Auttaisi, jos ihmiset lukisivat ohjeet ja ottaisivat selvää asioista. Ajanvaraus ruuhkautuu, kun sinne soittavat henkilöt, jotka eivöt ole rokotusvuorossa.

Hän ymmärtää, että ihmiset ovat tilanteeseen väsyneitä.

– Rokotukset etenevät järjestyksessä päivä kerrallaan rokotus kerrallaan. Rokotteiden määrän odotetaan kasvavan kevään edetessä.

Sairaalan henkilökuntaa ei rokoteta parhaillaan

– Salon sairaalan henkilökuntaa ei pystytä rokottamaan parhaillaan. Uusia koronarokotuksia ei aloiteta ennen kuin saadaan uusia rokotteita, koordinoiva ylihoitaja Minna Santikko kertoo.

Parhaillaan kaikki rokotteet menevät THL:n ohjeistuksen mukaan riskiryhmien ja iäkkäiden henkilöiden rokottamiseen.

Kun koronarokotukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tammikuussa aloitettiin, ensihoidon ja päivystyksen henkilökunta ei rokotettu Salossa, vaan he saivat kutsun Turkuun. Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä (SSS 13.1.) kertoi kyseessä olevan logistinen ongelma, jonka hoitamista suunnitellaan koko ajan.

Tähän mennessä ensihoidon ja päivystyksen henkilökuntaa on rokotettu Salossa yhtenä päivänä. Kaikkiaan Salon sairaalassa on rokotettavia työntekijöitä noin 400.

Santikko sanoo, että sairaalassa noudatetaan kaikkia turvatoimia. Käytössä ovat maskit, hyvä käsihygienia, turvavälit ja tarvittaessa suojavarusteet.

– Meillä on selkeät ohjeet. Ammattilaiset osaavat toimia, hyvin on pärjätty. Toivon tietenkin, että henkilökunta saisi pian rokotteet. Yleisellä tasolla tilanne on huolestuttava.