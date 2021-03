Salolaislääkäri keskittäisi rokotteet sinne, missä virus jyllää

Yli 40 vuotta lääkärin töitä niin Suomessa kuin eri puolella maailmaa tehnyt ja kymmeniä rokotuksia saanut salolainen Jari Vainio ei ole huolissaan sen enempää Astra Zenecan kuin muidenkaan valmistajien koronarokotteiden mahdollisista jälkioireista.

Astra Zenecan rokotteesta nousi maaliskuussa kohu, kun sen uutisoitiin lisäävän mahdollisesti veritulpan riskiä. Esimerkiksi Ruotsi katkaisi tällä viikolla ainakin toistaiseksi Astra Zenecan rokotteen jakelun.

– Astra Zenecan rokotetta on annettu jo noin 17 miljoonalle ihmiselle ja muutamat kymmenet rokotetuista ovat saaneet veritulpan. Minulla on Salon vastaanotolla joka kuukausi kahdesta viiteen tapausta, jossa epäillään veritulppaa. Veritulppa on aivan mahdollinen oire silloin, kun henkilö on makoillut paljon ja liikunta on ollut vähäistä. Ja sellaisessa elämäntilanteessa ikäihmiset ovat olleet pakon sanelemana jo vuoden, Vainio sanoo.

Hänen mukaansa laumasuojan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ihmiset joko rokottautuvat tautia vastaan tai sairastavat sen saaden siten immuniteetin. Se on ainoa keino päästä rajoituksista takaisin niin sanottuun vanhaan normaaliin.

– Jotta voidaan elää taas enemmän normaalia elämää, vaaditaan noin 75 prosentin laumaimmuniteetti. Tämä saavutetaan joko rokottamalla tai sairastamalla koronavirus. Ne terveet, jotka tällä hetkellä kieltäytyvät rokotuksista, hidastavat tämän tavoitteen saavuttamista entisestään, Vainio korostaa.

Vainio on ollut pääkallopaikalla Afrikan kehitysmaissa, kun rokotusohjelmia on viety läpi paljon nopeammalla aikataululla kuin tällä hetkellä Suomessa. Hän johti Maailman terveysjärjestö WHO:n rokotusprojektia Nigeriassa 1990-luvulla, jolloin kolmessa kuukaudessa rokotettiin yhteensä kolme miljoonaa lasta.

Vainio korostaa, että tuolloin rokotteet olivat valmiina olemassa, eikä byrokratia ollut joka välissä hidasteena, kun rokotuksia organisoitiin. Se helpotti olennaisesti ohjelmien läpivientiä.

Silti hän huomauttaa, että Suomessakin rokottaminen voisi edetä paljon nopeammin.

– Byrokratian ja politikoinnin määrä on aivan kohtuuton. Koronasta on tehty poliittinen asia, vaikka kyse pitäisi olla ihmisten terveyden suojaamisesta. Onko EU:lle kumartaminen tärkeämpää kuin suomalaisten terveys, Vainio kyseenalaistaa viitaten siihen, että Suomi saa rokotteensa EU:n rokotusohjelman mukaisesti, ja siksi esimerkiksi Saloon saatavat rokoteannosmäärät ovat koko alkuvuoden pyörineet muutamissa sadoissa ampulleissa per viikko.

Koko Suomessa ja Salossa on toistaiseksi rokotettu noin 12 prosenttia väestöstä vajaassa kolmessa kuukaudessa. Matkaa vähintään 70 prosentin laumasuojaan on vielä melkoisesti, ja Vainion mukaan voisi olla korkea aika harkita rokotteiden tilaamista suoraan esimerkiksi Venäjältä ohi EU:n rokotusohjelman.

Unkari, Tshekki ja Slovakia ovat Euroopan maista jo päätyneet tilaamaan Sputnik-nimistä venäläisrokotetta

– Siitä seuraa todennäköisesti nuhteet EU:lta, mutta samalla voi kysyä, ovatko nuhteet sellainen asia, joka arvotetaan suomalaisten terveyden edelle.

Myös rokotusjärjestys kummeksuttaa Vainiota. Hän uskoo siihen, että tehokkain tapa viruksen leviämisen estämiseksi olisi rokottaa siellä, missä virusta on ja mistä se voi liikkua. Silloin ikäihmisten ja maaseudulla asuvien rokottaminen voisi odottaa.

– Uskon, että olisi tehokkaampaa rokottaa ensin siellä, missä virusta on. Eli keskitetysti Helsingissä, Turussa ja koko läntisellä rannikolla pohjoiseen asti. Onko järkeä rokottaa sellaista ihmistä jossain syrjäkylällä, joka ei liiku sieltä sellaisiin paikkoihin, josta viruksen voisi edes saada. Jos hän saa koronan, tulee se joltain sellaiselta, joka liikkuu virusalueelta sinne, Vainio tarkentaa.

Vainio työskentelee Salossa yksityisellä lääkäriasemalla yleis- ja matkailulääkärinä. Työura ulkomailla alkoi vuonna 1985 ja jatkui aina 2010-luvun alkuvuosiin asti. Matkan varrella kokemusta kertyi yli 50 maasta, joissa tutuiksi tulivat niin kehitysmaa- ja katastrofilääkärin pestit kuin englantilaisen vankilan ylilääkärin tehtävä.

Vainio hälytettiin paikalle myös silloin, kun Thaimaahan iski tsunami tai Turkin maanjäristykset ravisuttivat kansaa 1990-luvun lopulla.

Kokemus ja koulutus erilaisista katastrofeista on opettanut katastrofien kulussa olevan jopa ennustettavat säännöt. Parhaiten selviää selkeällä suunnitelmalla, joka toteutetaan. Poukkoilulla ei saa aikaiseksi kuin epävarmuutta ja vastustusta, sanoo Vainio peräänkuuluttaen katastrofilääketieteen koulutusta Suomessa.

– THL ja STM jakavat koko ajan eri asiantuntijoiden muodossa erilaisia viestejä siitä, missä ollaan ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Totta kai ristiriitaiset viestit herättävät epävarmuutta ja huolta kansalaisissa. Koronapandemian hoito on tähän asti näyttänyt siltä, ettei Suomessa ole valmiuksia hoitaa katastrofeja. Ja miksi olisi, koska päätöksiä ja ohjeistuksia jakavilla ei ole kokemusta katastrofeista.