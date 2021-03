Topinojan jätekeskuksessa Turussa maisema muistuttaa paikoin suuren karjatilan rehuvarastoa.

Vihreitä pyöröpaaleja on pinottu useisiin kerroksiin, ja paalirivistöjen peittämä tila lasketaan hehtaareissa.

Karjatilan paaleista Topinojan paalit erottaa sisältö. Tuorerehun sijasta jätekeskuksessa paalataan kotitalousjätettä poltettavaksi Salon uudessa jätevoimalassa.

Toinen vastaava paalirivistö seisoo Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa.

Korvenmäessä jätettä on paalattuna yli 15 000 tonnia, Topinojalla 30 000 tonnia.

– Voimalan aloittaessa jätettä on kaikkiaan arviolta 50 000–60 000 tonnia, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta arvioi.

Lounaisen Suomen kotitalousjätteitä vietiin vuosien ajan poltettavaksi Tallinnaan, Tukholmaan, Riihimäelle ja Kotkaan.

Vienti lopetettiin viime kesänä, kun Salon Korvenmäkeen rakennettava jätevoimala alkoi olla riittävän pitkällä. LSJH alkoi kerätä jätettä varastoon heinäkuussa.

Jäte varastoidaan paalattuna. LSJH kilpailutti palvelun ja teki paalauksesta sopimuksen vantaalaisen Remeo Oy:n kanssa.

Nyt jäteautot kippaavat lastinsa Topinojan kentälle, jätteet kuormataan paalaimeen ja valmiit paalit siirretään kuormaajalla varastoaumoihin viemäröidyille asvalttikentille.

– Jäte pakataan ensin tiiviiksi paaleiksi muoviverkolla. Sen jälkeen päälle kääritään seitsemän kerrosta muovia. Tavoitteena on tiivis paketti, jotta hajuhaitat olisivat mahdollisimman pieniä eivätkä jätteet houkuttelisi lintuja, Jyri Metsänranta selvittää.

Yksi jätepaali painaa Metsänrannan mukaan noin 800 kiloa. Paaleja on valmiina noin 55 000 kappaletta.

Paalirivistöjen välille on jätetty leveät kulkutiet pelastuslaitoksen vaatimuksesta. Varastopinot erotellaan myös toisistaan betonielementeillä, jotta kekojen välille saadaan palokatko mahdollisten tulipalojen varalta.

Topinojalla jätteiden paalaaminen jatkuu, kunnes jätevoimala käynnistyy. Salon seudun jätteitä ajetaan jo suoraan voimalan jätebunkkeriin.

Jätepaaleja ei voi sellaisenaan polttaa, vaikka kaikki materiaalit ovatkin polttokelpoisia. Siksi paalit revitään rikki ennen kuljetusta ja polttoa.

Paalattua ja jäteautojen keräämää uutta jätettä aletaan ajaa Saloon kahdella täysperävaunukuormurilla. Kuljetusurakan voitti JHJ Peltola Oy Littoisista.

Kuormia aletaan ajaa aamuseitsemästä iltayhdeksään eli Lounavoiman laitoksen vastaanottoaikoina. Autot ehtivät ajaa keskimäärin viisi kierrosta päivän aikana.

Missä järjestyksessä Salon ja Turun jätevarastoja puretaan, ei ole vielä varmaa.

– Kun tiedämme koko laitoksen vuosituotannon, voimme laskea, miten kuljetuksia lähdetään järjestämään. Meillä on lupaehtojen mukaan kolme vuotta aikaa hyödyntää varastoon kertynyt jäte, Jyri Metsänranta kertoo.

Lounavoiman jätevoimalalla on lupa polttaa enintään 120 000 tonnia jätettä vuodessa. Se tuottaa lämpöä Salon kaukolämpöverkostoon ja sähköä valtakunnanverkkoon.

Voimalan vastustajat ovat epäilleet yli sata miljoonaa euroa maksavaa laitosta kannattamattomaksi investoinniksi sillä perusteella, että poltettava jäte loppuu kierrätyksen tehostuessa.

Käyttöpäällikkö Jyri Metsänrannan mukaan polttokelpoisen jätteen määrä ei ole vähenemässä. Sitä syntyy Lounais-Suomessa 86 000–88 000 tonnia vuodessa, ja määrä on pikemminkin kasvussa.

– Totta kai tavoitteena on, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Kierrätystä ja uudelleen käyttöä tehostetaan koko ajan, mutta ongelmana on, että jätemäärätkin kasvavat jatkuvasti. Meillä on iso haaste päästä annettuihin kierrätystavoitteisiin, hän toteaa.

Polttokelpoisesta jätteestä on jo poistettu esimerkiksi kierrätyskelpoinen metalli, lasi, paperi ja pahvi sekä vaaralliset jätteet.

– Kotitalousjätteessä on edelleen yllättävänä paljon biojätettä. Sen pois saaminen olisi tärkeää, ja uusi jätelaki tiukentaa biojätteen keräystä, Metsänranta sanoo.

Euroopan unioni on ottanut tavoitteeksi, että 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä kierrätetään vuoteen 2030 mennessä ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueella yhdyskuntajätteestä kierrätetään nyt 46 prosenttia. Polttoon menee 55 prosenttia. Yksi prosentti jätteistä päätyy kaatopaikalle.

– EU:n tavoite on kova, mutta teemme kovasti duunia, että pääsisimme siihen, Jyri Metsänranta sanoo.

Ympäristöystävällisyyttä pyritään parantamaan kautta linjan. LSJH:n tavoitteena on esimerkiksi, että biokaasun käyttö jätekuljetuksissa kasvaisi.

– Korvenmäen energiahankkeet tähtäävät siihen, että jäteautot pystyttäisiin tankkaamaan tulevaisuudessa Korvenmäessä itse tuotetulla biokaasulla.