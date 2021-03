Salon jokirannan terassit kiinnostavat yrityksiä

Salonjoen rantapuistoon tulevaksi kesäksi suunnitellut kahvila- ja ravintolaterassit kiinnostavat vuokraajia. Kaupungin tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen kertoo, että asiasta on tullut useampi kysely.

– Kiinnostusta tuntuu olevan, tuskin ihmiset ihan huvikseen soittelevat. Kyselijät ovat olleet yrityksiä.

Aaltonen on laatimassa tiedotetta terassien vuokraamisesta kaupungin nettisivuille. Tiedote julkaistaan ensi viikolla.

Salonjoen torin puoleiselle rannalle Salonsillan ja Vilhonsillan välille mahtuu kolmesta neljään terassia. Kyse on kokeilusta, jonka kaupunginhallitus hyväksyi tammikuussa. Terassit saavat luvan vuodeksi, ja jos kokemusten perusteella toimintaa jatketaan, etusijalla ovat tänä vuonna kokeiluun osallistuneet yrittäjät.

Terassirakennelmista vastaavat vuokraajat. Rakennelmien on sovittava jokialueen henkeen ja kokonaisuuden on oltava yhtenäinen. Rakennelmat on voitava purkaa kesken kauden esimerkiksi kaupungin huoltotöiden tieltä.

Idea jokirannan vuokraamisesta virisi viime vuonna, kun Jokipaatti Oy halusi vuokrata Horninpuistoa ravintolan ja terassin käyttöön. Tältä pohjalta asiaa lähtivät selvittämään yhdessä kaupunkikehitys ja rakennusvalvonta.