Salon katujen harjaus alkoi yöpakkasten mentyä

Katujen harjaamista ei voi kiirehtiä, vaikka kuinka haluttaisiin saada kadut ja väylät nopeasti puhtaiksi talven sepelistä, pölystä ja roskista.

– Jos on yöpakkasta, koneiden hienot suuttimet jäätyvät, Salon kaupungin yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen kertoo.

Katujen harjaaminen päästiin aloittamaan Salossa tällä viikolla. Säiden salliessa työ etenee rivakasti.

– Paras olisi kevyt sade, niin ei pöllyäisi.

Virtasen mukaan mennyt talvi ei ollut pahin mahdollinen hiekoituksen suhteen. Kevytväylillä on sepeliä reilusti, mutta sitä myös säästyi runsaan lumen ansiosta. Pahin on talvi, jolloin väylät sulavat ja jäätyvät ja liukkautta on torjuttava jatkuvasti.

Salossa hiekoitus tehdään sepelillä, josta osa voidaan käyttää uudelleen täytemaana muun muassa teihin ja viemärikaivojen ympäristöön.

Kun sepelin seassa on runsaasti roskia, se ajetaan maankaatopaikalle Korvenmäkeen ja käytetään täytteenä.

– Roskaisuus arvioidaan silmämääräisesti. Sepelin puhdistaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, Virtanen sanoo.

– Puoli vuotta levitetään ja päivässä pitäisi saada pois! Ihmiset hosuvat turhaan, Salon kaupungin erikoisammattimies Anssi Vasama sanoo.

Keväinen kiirehtiminen on tuttua Vasamalle, joka on ajanut kaupungin harja-autoa 25 vuotta. Maltti on hyväksi, sillä kadut eivät tule puhtaiksi, kun maa on liian kylmä, eikä imukone toimi.

Hänen aluettaan ovat Salon keskustan kadut Ohikulkutien ja Mariankadun väliseltä alueelta. Kun oma alue on valmis, hän siirtyy auttamaan muille alueille.

Vasama harjaa pois sepelit, jotka hän on talven aikana levittänyt.

– Omia jälkiäni korjaan. Aina kun puhdistaa, se tuo iloa silmälle, hän myöntää.

Lisänä ovat roskat, joita kertyy talven aikana paljon. Osa on häipynyt auratun lumen mukana, mutta monenlaista on jäljellä ja uutta tulee koko ajan lisää. Esimerkiksi liikennevaloristeyksissä Vasama näkee aina tupakantumppeja. Valoissa odottaessaan autoista pudotetaan tumpit ikkunasta kadulle.

– Maskeja ei katukuvassa kauheasti näy, niitä on enemmän kauppojen pihoilla. Kaduilla on pahvisia kahvimukeja, pizzalaatikoita ja olutlaatikoita, mutta pahempaa odotin.