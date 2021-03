Salon liikuntatilojen perhevuoroilla vähän käyttäjiä, koronasulku päättyy kahdeksi viikoksi

Salon päätös avata joitain liikuntapalveluja ensi maanantaista kahdeksi viikoksi herättää ihmetystä. Miksi nyt, kun yleisesi liikkumista ja kontakteja pyritään vähentämään.

– Kaksi viikkoa sitten otimme tiukan linjan. Kaikki suljettiin ja sallittiin vain huippu-urheilu. Nyt on käyty uudestaan keskustelua tartuntatautilääkärin kanssa koronakoordinaatioryhmässä, voisiko jotain avata, jos koronan kannalta riski on erittäin vähäinen, kaupungin vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska sanoo.

Kaksi viikkoa sitten peruttiin muun muassa perheiden sisäiset liikuntavuorot, jotka nyt on päätetty avata. Kyse on koulujen liikuntasalien ja liikuntahallien vuoroista, joita yksityisillä on ollut aina mahdollisuus varata, mutta joiden kysyntä on ollut vähäistä. Tanska sanoo, että säännöllisiä perhevuoroja on alle 10.

– Perheiden liikuntavuoroon voivat osallistua saman katon alla asuvan ydinperheen jäsenet. Mukaan ei voi ottaa naapurin lapsia. Haluamme luottaa käyttäjiin niin, että saliin ei mennä myöskään kaveriporukan kesken. Edellytämme kaikilta vastuullisuutta, jos sääntöjä ei noudateta, vuoro voidaan perua. Myös valvontaa eri liikuntapaikoilla tehdään.

Pukutilojen tai varsinkaan suihkujen käyttöä ei korona-aikana suositella.

– Tiukkaan linjaan päädyttiin aiemmin, koska saimme useilta tahoilta kuulla, ettei annettuja ohjeita oltu noudatettu, Tanska toteaa.

Perheiden liikuntavuorot varataan Timmi-tilavarauspalvelusta, jonne rekisteröidytään. Avain tilaan noudetaan Salohallilta. Käytettävissä saattaa olla joitain liikuntavälineitä kuten sählymaaleja, sulkapalloverkkoja tai voimistelumattoja. Koulujen välineet eivät ole yksityisten käytössä.

Tuntihinta saleissa ja liikuntahalleissa vaihtelee tilan neliöiden mukaan. Alle 300 neliön salin tuntihinta on 15 euroa ja yli 300 neliön salin 20 euroa. Puolikkaan, väliverholla jaetun salin saa Ollikkalan koulusta tai Armfeltin koulusta 10 eurolla.

Yksityisiltä perittävä hinta on kalliimpi kuin seuroilta.

Hilpi Tanska sanoo, että osasyy perhevuorojen vähäiseen käyttöön on hinta. Siitä on tullut palautetta liikuntapaikkakyselyssä.

– Ehkä tämän asian osalta keskustelua täytyy herätellä myös päättäjien kanssa. Mitä enemmän ja useammin kuntalaiset liikkuvat, sitä parempi kuntalaisten hyvinvoinnin ja kaupungin talouden kannalta. Liikkuvat käyttävät vähemmän terveydenhuollon palveluja kuin liikkumattomat.