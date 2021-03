Salon perjantain kuusi tartuntaa on vasta alkusoittoa – viikonloppuna luvassa vielä selvästi suurempia tartuntalukuja

Saloon kirjattiin perjantaina kuusi uutta virustartuntaa, mutta se on Salon tartuntataudeista vastaavan ylilääkäri Kaisa Ellän mukaan vasta alkusoittoa. Hänen mukaansa uusia tartuntoja oli kirjattu Salossa noiden jo aiemmin julkaistujen kuuden jälkeen perjantai-iltapäivään mennessä 11.

– Ja laskenta jatkuu iltaan asti, olen erittäin huolestunut tilanteesta. Nyt ei ole kyse mistään yksittäisestä tartuntaryppäästä, vaan tartuntoja tulee todella laajalla rintamalla. Niin, ettei kaikkia pysty edes välttämättä jäljittämään, Ellä sanoo.

Hän korostaa, että pelkkä käsien peseminen ja kasvomaskien käyttö ei enää riitä. Nyt täytyy viimeistään minimoida kontaktit, sillä tulevat viikot ovat avainasemassa siinä, leviääkö tartuntaherkkä muuntovirus laajalti Saloon.

– Jokainen kontakti on riski tartunnalle, ja muuntovirus on osoittanut, että se tarttuu ihmisestä toiseen todella herkästi. Muuntoviruksen osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartunnoissa on jo merkittävä, Ellä vahvistaa.