Salon rokotustahti kiihtyy – rokotettujen osuus yhä alle keskiarvojen

Salon verkkaisesti alkanut koronarokotustahti kiihtyy. Salossa voidaan tämän ja ensi viikon aikana antaa yhteensä lähes 3 000 rokoteannosta. Määrän kasvu johtuu osin siitä, että käyttöön saadaan Pfizerin/BioNTechin rokotteen lisäksi AstraZenecan ja Modernan rokotteita. Tiistaina aloitettiin myös 18–69-vuotiaiden ensimmäiseen lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien rokotukset.

Helmikuun loppuun mennessä Salossa oli ensimmäisen rokotteen saanut 2 529 ja toisen 911 henkilöä.

– Tänään annetaan noin 450 rokotusta, Salon rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvist totesi tiistaina.

Salossa edetään Ahlqvistin mukaan nyt muutama viikko sangen ripeään tahtiin.

– Nyt Salossa on kiivain rokotusviikko tähän asti.

Vaikka rokotustahti kiihtyy, Salossa rokotetun väestönosuuden määrä on verrokkikuntia alhaisempi. Salossa oli helmikuun loppuun mennessä 4,9 prosenttia väestöstä saanut rokotuksen, kun esimerkiksi suurin piirtein samankokoisen Rovaniemen tai Seinäjoen osuus oli 8 ja 8,1 prosenttia väestöstä.

Turussa rokotuksen on saanut 9 prosenttia väestöstä. Koko sairaanhoitopiirin alueella oli maaliskuun ensimmäiseen päivään mennessä rokotettu 7,5 prosenttia väestöstä.

– Uskon, että Salon tilanne paranee rokotuskartalla tämän ja seuraavan viikon aikana, Ahlqvist sanoo.

Kuntakohtaisia eroja selittää osin se, että jakoperusteissa ei alussa ollut huomioitu vanhusväestön suurta määrää Salossa.

– Kaikki rokotteet annetaan sitä mukaa, kun niitä saamme. Varsinais-Suomen kuntien jakoperustetta on nyt korjattu jonkin verran huomioiden Salon väestörakenne, Ahlqvist sanoo.

Ahlqvist sanoo, ettei Salon rokotusnopeuteen vaikuta tehosterokottamiseen varautuminen.

– Rokotteen tehosteannosta ei ”jemmata” mihinkään vaan rokotteet annetaan sitä mukaa, kun niitä saadaan. Tehosteet annetaan sitten 12 viikon kuluttua.

Rokotteita ei tule Saloon säännöllisesti, vaan määrä ja saatavuus vaihtelee Ahlqvistin mukaan viikoittain.

– Tällä viikolla meillä on käytössämme kaikkia kolmea rokotevalmistetta eli Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan rokotetta, joten voimme antaa rokotteita noin 1700 annosta. Ensi viikolla määrä on vähän pienempi mutta silti suuri, noin 1300 annosta.

Ahlqvist korostaa, että Salossa noudatetaan samoja sääntöjä rokotusjärjestyksessä kuin muuallakin. Ohjeistus tulee THL:ltä ja hallitukselta. Siksi kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntakaan ei ole vielä saanut rokotetta.

– Koronapotilaiden kanssa tekemisissä olevat hoitajat ja ympärivuorokautisissa laitoksissa olevat on rokotettu, jonka jälkeen etusijalle tulivat iäkkäät ja riskiryhmäläiset, Ahlqvist sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan kuntakohtaiset erot eivät ainakaan johdu siitä, että sairaanhoitopiirissä olisi päätetty antaa Saloon vähemmän rokotteita.

– Meillä rokotukset jaetaan sangen mekaanisesti eri kuntiin sen ohjeistuksen ja jakoperusteiden mukaan, mitkä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut. Ainoa siihen liittyvä modifikaatio voi olla se, että rokotteet lähetetään täysinä pakkauksina, jolloin viikkomäärissä voi olla eroja, jotka nekin tasoittuvat viikkojen myötä, Pietilä sanoo.

Pietilä lisää, että AstraZenecan rokotteet toimitetaan kuntiin suoraan THL:stä, muut rokotteet tulevat sairaanhoitopiirin kautta.

Pietilä huokaa, että Salossa ja monissa muissakin kunnissa rokotemääristä on noussut suhteettoman iso asia ja lisää ymmärtävänsä toki ihmisten asiasta tuntemansa huolen. Pietilä sanoo myös, että alussa erot voivat vaikuttaa suurilta, mutta viikkojen myötä ne tasoittuvat.

– Voi sanoa, että alussa jokainen juoksee niin lujaa kun pääsee, mutta keskivälissä hölkkääjät saavat alun sprinttaajat kiinni, ja loppumatka mennään samaa tahtia. Jos nyt osuudet ovat eri kunnissa esimerkiksi 5 ja 8 prosenttia, niin viikkojen kuluessa luvut ovat esimerkiksi 85 ja 90 prosenttia. Suhteellinen ero tasoittuu koko ajan, Pietilä sanoo.

Pietilän mukaan rokotusten jakamisen ensimmäinen kriteeri oli terveydenhoidon henkilöstön määrä, joka keskussairaalapaikkakunnilla on korkeampi verrattuna kaupunkeihin, joissa ei keskussairaalaa ole. Sen jälkeen rokotukset on jaettu väestönpohjan mukaisesti ja siirryttiin yli 80-vuotiaiden määrään jakoperusteina.

– Siinä ei huomioida sitä, kuinka monta terveydenhuollon henkilöä on jo rokotuksen saanut, mikä voi aiheuttaa alussa eroja paikkakunnittain.

Vertaa kaupunkeja

Salon ja lähikuntien rokotustahti

1. annoksen saaneiden osuus väestöstä 1. maaliskuuta:

Salo 4,9

Somero 5,9

Paimio 7,5

Kemiönsaari 7,5

Raasepori 4,8

Lohja 7,5

Turku 9,0

V-S sairaanhoitopiiri yht. 7,5

Tilanne 20.2.

Salo 2,8%

Somero 3,5%

Paimio 5,2%

Kemiönsaari 4,2%

Raasepori 3,1%

Lohja 5,2%

Turku 7%

Salo ja verrokkikunnat

Saman kokoluokan kaupunkien ensimmäisen annoksen saaneet 1. maaliskuuta. Kaupungit suuruusjärjestyksessä:

Seinäjoki 8,1

Rovaniemi 8,0

Mikkeli 6,8

Kotka 6,8

Salo 4,9

Porvoo 6,8

Kokkola 7,5

Tilanne 20.2.

Seinäjoki 5,3%

Rovaniemi 6,9%

Mikkeli 6,8%

Kotka 5,1%

Salo 2,8%

Porvoo 5,3%

Kokkola 4,9%

Jotta ajanvaraus ei ruuhkautuisi

Salon rokotustiimin mukaan puhelinajanvarauksen ruuhkautuminen on ollut viime päivinä haasteena. Nyt ruuhkaa on saatu purettua. Myös 18–69-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokotusajat täyttyivät viime viikolla nopeasti, mutta uusia aikoja on nyt avattu.

Jotta ruuhkautuminen vältettäisiin, Salon rokottajat pyytävät noudattamaan seuraavia ohjeita:

Käytä sähköistä ajanvarausta, jos se on mahdollista.

Saat tekstiviestimuistutuksen varauksesta 2 vuorokautta ennen rokotusaikaa, varmistussoitot ajanvaraukseen kuormittavat turhaan puhelinpalvelua.

Jos sähköisessä ajanvarauksessa ei ole vapaita aikoja, aikaa ei voi myöskään varata puhelimitse.

Soita takaisinsoittojärjestelmään vain kerran, kaikille soitetaan takaisin, vaikka ruuhkan vuoksi takaisinsoittoajat ovat venyneet.

Jos et ole vielä rokotusjärjestyksessä, vältä soittamista ajanvaraukseen.

Lähde: Salon kaupunki, osastonhoitaja Riitta Ahlqvist

70–79-vuotiaiden rokotukset lähenevät – rokotteina Moderna tai Pfizer

Salossa on tällä hetkellä käytössä Pfizer BioNtechin, Modernan ja AstraZenecan rokotteita. Nyt Salossa rokotetaan 80 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Tiistaina alkoivat myös 18–69-vuotiaiden ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvien rokotukset.

Seuraavaksi avautuu 70–79-vuotiaiden rokotusten ajanvaraus. Asiasta tiedotetaan lähemmin, mutta rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvistin mukaan melko pian.

– Yli 80-vuotiaiden rokotukset edistyvät hyvin, 70–79-vuotiaiden rokotuksien alkuun ei mene enää pitkään.

Ahlqvistin mukaan ikäryhmään kuuluu yli 6 000 ihmistä. Voi olla, että ruuhkien välttämiseksi ajanvaraus jaksotetaan pienempiin osiin, mutta tätä vielä pohditaan.

Yli 70-vuotiaat rokotetaan joko Modernan tai Pfizerin/BioNTechin rokotteilla saatavuuden mukaan.