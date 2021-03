Salon Yrittäjät penää ripeyttä koronatukiin – ”En tiedä olisinko vihainen vai surullinen”

90-vuotisjuhliaan tänä vuonna viettävässä Salon Yrittäjät ry:ssä toivotaan, että Suomen hallitus tarjoaisi yrittäjille pian myös porkkanaa jatkuvan koronarajoituskepin sijaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Alanko, varapuheenjohtaja Laura Laakso ja jäsenet Markku Blom sekä Sini Ketonummi ovat huolissaan siitä, miten vahvasti rajoitustoimet ovat vaikuttaneet tiettyjen alojen yrittäjien elinkeinomahdollisuuksiin myös Salossa.

– Hallitus on suoranaisesti estänyt tiettyjen alojen yrittäjien elinkeinon harjoittamisen. Oletan, että menetykset myös paikataan kohtuullisesti, Alanko linjaa.

– Jos minulta olisi viety samalla tavalla elinkeino kuin joidenkin alojen yrittäjiltä, en tiedä olisinko vihainen vai surullinen. Onhan se ihan kauhea tilanne, jos estetään harjoittamasta elinkeinoaan, Ketonummi jatkaa.

Ja tukea pitäisi saada heti, eikä vasta sitten, kun laskujen eräpäivät ovat kaukana menneisyydessä.

– Tuen pitäisi olla reaaliaikaista, ei laskujen eräpäivissä ole joustovaraa eikä pankki odottele saataviaan. Kuluja kertyy koko ajan, vaikkei tuloja olekaan. Siksi yritystuet pitäisi maksaa nyt eikä vasta joskus tulevaisuudessa, Alanko painottaa.

Viime keväänä koronatukia jaettiin kohtalaisen ripeällä aikataululla ja niistä olikin apua monelle yritykselle. Alangon mukaan tuki meni kuitenkin osin vääriin osoitteisiin.

– Harkintaa kaivattaisiin lisää myös siihen, millaisille yrityksille ja miten paljon tukea annetaan. Viime keväänä toimet olivat ihan kiitettävän nopeita, mutta summat eivät mielestäni kaikissa tapauksissa jakautuneet oikein suhteessa menetyksiin, hän linjaa.

Yrittäjät ovat olleet yhtä hankalassa asemassa kollektiivisesti viimeksi liki 30 vuotta sitten. Tuolloin 1990-luvun alkuvuosien lama runteli varsinkin pieniä ja keskisuuria pk-yrityksiä, jotka jäivät ilman tukea. Koronakurimuksessa on ollut se positiivinen puoli, että nyt pk-yrityksiä on tuettu siinä missä suuryrityksiä.

– On havahduttu siihen tosiasiaan, että pk-yritykset ovat niitä, jotka työllistävät. Salossakin on noin kolme tuhatta yritystä, jotka työllistävät kukin vähintään yhden henkilön. Yhteensä näissä yrityksissä on noin kymmenen tuhatta työpaikkaa, Alanko kertaa.

Viime keväänä Salon Yrittäjät käynnisti Kaveria Ei Jätetä -kampanjan, jonka avulla yhdistys tuki tukalassa tilanteessa olevia jäseniä taloudellisesti.

Salon Yrittäjien edellinen historiikki on peräisin 20 vuoden takaa keväältä 2001. Päivityspainos on parhaillaan tekeillä, ja 90-vuotista taivalta on tarkoitus myös juhlistaa sitten, kun korona sen sallii.

– Tarkkaa päivää juhlille ei tietenkään voi nyt sanoa, mutta loppuvuoden aikana joka tapauksessa. Tai se on toive ja tavoite, Laakso korostaa.

Markku Blom toimi Salon Yrittäjien puheenjohtajana 2000-luvun alkuvuosina ja näkee digiloikan aiheuttaneen loikan myös yhdistystoiminnassa. Vielä 20 vuotta sitten oli tavallista, että yrittäjäyhdistys tiedotti paikallisia yrittäjiä neljästi vuodessa kirjepostilla, mutta tänä päivänä hyödyllistä tietoa jaetaan viikoittain.

Alanko laskee, että pelkästään viime vuonna Salon Yrittäjät tiedotti jäseniään yhteensä 86 tiedotepostilla.

– Tiedottaminen on nykyään paljon helpompaa, mutta tietoa myös kaivataan enemmän. Viime vuonna tuimme paikallisia yrittäjiä muun muassa koronatukien hakemisessa ja tarjosimme apua ja neuvoja tarvittaessa vaikka kädestä pitäen, Alanko tarkentaa.

Myös tavat viestiä ja tiedottaa ovat monipuolistuneet. Varsinkin korona-aika on pakottanut miettimään myös vaihtoehtoisia tapoja verkostoida paikallisia yrittäjiä keskenään.

– Ennen järjestettiin usein erilaisia yrittäjäkahveja ja -tapaamisia, mutta viimeisen vuoden aikana se ei ole ollut epidemian takia tietenkään mahdollista. Esimerkiksi Salo hankkii -tapahtuma on muovautunut striimatuiksi livelähetyksiksi, joka on herättänyt keskustelua yrittäjien välillä myös jälkikäteen. Koko ajan tässä koitetaan myös yhdistyksen puolella kehitellä tapoja, joilla verkostoituminen olisi mahdollista myös näinä aikoina, Laakso kertoo.

Salon Yrittäjät otti viime vuonna kopin iltatorien jatkumisesta ja täksi vuodeksi perustettiin uusi yhdistys (Salon Iltatori ry), joka käytännössä vastaa iltatorien järjestämisestä.

Suunnitelmat iltatoreja varten ovat Alangon mukaan 90-prosenttisen valmiita artisti- ja yhtyekiinnityksiä myöden, mutta jäljelle jäävä kymmenen prosenttia roikkuu koronan varassa.

– Tilannetta seurataan ja sen mukaan tehdään ratkaisuja, millainen tilanne on myöhemmin keväällä. Ainakin vielä kalenterissa ensimmäinen iltatoritorstai on merkattu 3. päivälle kesäkuuta, Alanko vahvistaa.

Vaikka ennustaminen on näinä aikoina hankalaa, uskotaan Salon Yrittäjissä siihen, että Salo selviää koronapandemiastakin.

– Mielestäni olemme osoittaneet jo sekä 1990-luvun laman että Nokia-vuosien jälkeen, että salolaiset yrittäjät nousevat vaikeistakin paikoista, Alanko nyökkää.

Salon Yrittäjät ry

Matka alkoi kauppiasyhdistyksenä

Alun perin perustettu vuonna 1931 nimellä Salon kauppiasyhdistys.

Työskentelee yrittäjien aseman parantamiseksi.

Yhdistyksen hallituksen tarkoituksena on huolehtia yritysten eduista niin, että edellytykset yritystoiminnan harjoittamiselle säilyvät ja paranevat.

Keväällä 2021 Salon Yrittäjät ry:ssä on noin 550 jäsenyritystä.