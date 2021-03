Saloon ja Kemiönsaareen yksi uusi koronatartunta

Salossa on raportoitu maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan yksi uusi koronavirustartunta. Yhteensä Salossa on todettu tähän mennessä 350 tartuntaa. Kemiönsaaressa kirjattiin myös yksi uusi tartunta, ja siellä tartunnan saaneiden määrä on nyt 40. Muissa Salon lähikunnissa ei raportoitu maanantaina uusia sairastuneita.

Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 16, ja siellä tartuntojen kokonaismäärä on nyt 3 345. Koko Suomessa raportoitiin THL:n mukaan 392 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on yhteensä tähän mennessä todettu 58 064.

Koronatilanne Salossa ja lähikunnissa 1.3.2021