Salossa on raportoitu lauantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 17 uutta koronavirustartuntaa.

Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä tiesi tilanteen jo ennakolta ja totesi lauantain 6.3. Salon Seudun Sanomissa, että perjantain kuusi uutta tartuntaa olivat vasta alkusoittoa. Hän kertoi lehdelle perjantaina, että Salossa oli kirjattu uusia tartuntoja aiemmin julkaistujen kuuden jälkeen perjantai-iltapäivään mennessä 11 ja laskenta jatkui iltaan asti.

Ellä totesi, että kyse ei ole yksittäisestä tartuntaryppäästä, vaan tartuntoja tulee laajalla rintamalla. Nyt täytyy viimeistään minimoida kontaktit, sillä tulevat viikot ovat avainasemassa siinä, leviääkö tartuntaherkkä virusmuunnos laajalti Saloon, Ellä korosti.

Lauantain tartuntalukuun saattaa myös vaikuttaa, että Tyksin laboratoriossa ilmoitettiin 12 perjantaina analysoitua koronavirusnäytettä virheellisesti positiivisiksi ja osa niistä kohdistui Saloon. Syynä oli laboratoriotekninen virhe.

– Tällainen ei ole ennenkuulumatonta, mutta melko harvinaista. Olemme nyt vuoden verran jumpanneet näiden asioiden kanssa, ja toista tai kolmatta kertaa näin tapahtui, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

– Olemme pahoillamme väärän tuloksen saaneille aiheutuneesta huolesta ja mielipahasta.

Pietilä toteaa, että virheelliset löydökset korjattiin heti ja väärän tuloksen saaneille on ilmoitettu. Hän ei osaa sanoa, moniko niistä koski Saloa. Pietilä arvelee, että väärät tulokset eivät vaikuttaisi THL:n tartuntalukuihin, mutta ei ole siitä täysin varma.

– Mikäli tilastoissa on virheitä, ne tullaan korjaamaan, Pietilä korostaa.

Yhteensä Salossa on todettu THL:n mukaan lauantaihin mennessä 383 tartuntaa. Sauvossa kirjattiin lisäksi lauantaina yksi uusi tartunta, ja siellä tartunnan saaneiden määrä on nyt 20. Muissa Salon lähikunnissa ei raportoitu lauantaina uusia sairastuneita.

Turussa uusia tartuntoja kirjattiin jopa 54, ja siellä tartuntojen kokonaismäärä on nyt 3 613. Koko Suomessa raportoitiin lauantaina THL:n mukaan 648 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on yhteensä tähän mennessä todettu 61 552.

Ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt 146,4 ja Varsinais-Suomessa 185,0. Ilmaantuvuus kertoo koronatartuntojen määrän sataatuhatta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana.

THL:n rokotusrekisterin mukaan Salossa on rokotettu 4 355 asukasta, joista toisen rokotusannoksen on saanut 916. Somerolaisia on rokotettu 869, joista tehosteen on saanut 103.

Turussa rokotuksen on saanut 21 156 asukasta, ja heistä toisen annoksen 3 404. Koko maassa on rokotettu yhteensä 470 727 ihmistä, joista kaksi annosta on saanut 84 789.

Artikkelia ja otsikkoa päivitetty 6.3. klo 16.40 lisäämällä tietoa vääristä positiivisista testituloksista.

Koronatilanne Salossa ja lähikunnissa 6.3.2021