Saloon seitsemän uutta koronatartuntaa, Marttilaan ja Paimioon yksi

Salossa on raportoitu torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä tähän mennessä on nyt 448. Marttilassa ja Paimiossa kirjattiin yksi uusi tartunta. Marttilassa koronatartuntoja on todettu kaiken kaikkiaan 10 ja Paimiossa 168.

Turussa raportoitiin torstaina jopa 90 uutta tartuntaa. Tartuntojen yhteismäärä siellä on nyt 4 679. Koko Suomessa todettiin 726 uutta koronatapausta ja kokonaismäärä on nyt 74 242.

Koronatilanne Salossa ja lähikunnissa 25.3.2021