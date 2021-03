Saloon viisi uutta tartuntaa ja Paimioon yksi

Salossa on raportoitu keskiviikkona Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan viisi uutta koronavirustartuntaa. Kaiken kaikkiaan kaupungissa on todettu tähän mennessä 441 tautitapausta.

Lisäksi Paimiossa on todettu yksi uusi tartunta, ja siellä tartuntojen kokonaismäärä on nyt 167. Sauvon kokonaismäärä laski yhdellä ja on nyt 26, kun tilastoa korjattiin.

Turussa raportoitiin 65 uutta koronatartuntaa, ja siellä tartuntoja on tähän mennessä todettu 4 589. Koko maassa kirjattiin keskiviikkona 803 uutta koronatartuntatapausta. Yhteensä koronatartuntoja on todettu Suomessa tähän mennessä 73 516.



Koronatilanne Salossa ja lähikunnissa 24.3.2021