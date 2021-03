Haasteita, mutta ei kriisiä

Useassa valtakunnallisessa mediassa on viime aikoina otsikoitu ammatillisen koulutuksen olevan kriisissä. Muun muassa MTV3 uutisoi keskiviikkona, että Helsingin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keskeyttämiset ovat lisääntyneet peräti 50 prosentilla verrattuna aikaan ennen koronaan. Uutisen mukaan syynä on etenkin koronasta johtuva etäopetus. Samalla opiskelijoiden kokema alakulo ja toivottomuus on lisääntynyt. Opitaan huonommin ja oppimiserot kasvavat, kommentoi asiaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Ylen toimittaja Marja Sannikka totesi videoblogissaan maaliskuun alkupuolella, että amis on kriisissä ja että syy löytyy koronan ohella Sipilän hallituksen amisreformista, jonka takia ”opettajien määrä väheni merkittävästi ja rahaa leikattiin neljännesmiljardi”.

Synkkä tilannekuva ammatillisesta koulutuksesta ei kuulosta Salosta maailmaa katsoen tutulta eikä tunnu oikein istuvan paikallisesta tilanteesta kantautuviin uutisiin. Helmikuussa SSS uutisoi, että keskeyttäneitä Salon seudun ammattiopistossa oli vuonna 2020 kuusi prosenttia opiskelijoista. Ammattiopiston oma tavoite on, ettei keskeyttämisprosentti saisi ylittää seitsemää. Vuoden 2020 toimintakertomuksen mukaan myös opetushenkilöstöä palkattiin merkittävästi lisää poikkeuksellisen koronavuoden aikana.

Salon seudun ammattiopistossa opiskeli viime vuoden aikana noin 3 500 tutkinnonsuorittajaa. Valtakunnallisen palautejärjestelmän mukaan opiskelijatyytyväisyys oli korkealla tasolla: asteikolla yhdestä viiteen arvosanana oli 4,3.

Nähtäväksi jää mitä lukuja ja tuloksia seuraa pitkittyneen pandemian jäljiltä. Tätä kysymystä pohditaan Suomessa ja maailmalla varmasti kaikilla koulutusasteilla.

Toiseen asteen koulutuksen kirjo on laaja paitsi koulutustarjonnan myös sitä tarjoavien oppilaitosten välillä – myös ammatillisten oppilaitosten kesken. On selvää, että koronan mukanaan tuomalla etäopetuksella on isoja vaikutuksia ja että samalla kun se voi sopia yhdelle, toiselle itsenäinen etäpuurtaminen ei sovi ollenkaan.

Etenkin lukioissa jo pitkään jatkunut etätyöskentely voi pahimmillaan aiheuttaa ahdistusta ja epätasa-arvoa, vaikka ylioppilaskirjoituksissa kaikki kisaavat samalla viivalla.

Salossakin koronasulun takia ammatillista koulutusta on toteutettu paljon etänä, mutta myös lähiopetusta on toteutettu rajoitetusti käytännön töissä. Monilla aloilla käytännön harjoittelu on välttämätöntä, että saavutetaan tarvittava ammattitaito.

Samalla pandemian jopa kiihtyessä ammattiopiston tarjonta on laajentunut Somerolle ja Paimioon ja se on otettu innokkaasti vastaan. Lisäksi laajentamista on jo pohdittu Marttilan ja Kosken suuntaan.

Vaikuttaa siltä, ettei pääasiassa pääkaupunkiseudulta uutisoitu toisen asteen ammatillisen koulutuksen kriisi ole täysin yleistettävissä, eikä se näytä iskeneen ainakaan täydellä voimallaan Salon seudulle.