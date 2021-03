Salossa perjantaina verenluovutus, maski luovutuksessa pakollinen

Salon VPK:n talolla järjestetään tämän viikon perjantaina 26. maaliskuuta klo 12–17 verenluovutus.

SPR:n Veripalvelu on muuttanut koronaepidemiaan liittyviä varotoimiaan. Maaliskuun alusta lähtien verenluovuttajien edellytetään käyttävän verenluovutustiloissa Veripalvelun tarjoamaa kirurgista suunenäsuojusta riippumatta alueen epidemiatilanteesta. Myös Veripalvelun henkilökunta käyttää suunenäsuojusta.

Turvavälien toteutuminen varmistetaan siten, että verenluovutukseen voi tulla vain ajanvarauksella sekä järjestämällä tiloja niin, että esimerkiksi luovutuspisteet ovat riittävän kaukana toisistaan. Luovutustiloissa yhtä aikaa olevien määrää on rajattu, ja tiloihin saavat tulla ainoastaan verenluovuttajat.

Jokainen luovuttaja ohjataan käsien pesuun tai desinfiointiin luovutustilaan saapuessaan, välipalatarjoilun yhteydessä sekä pois lähtiessään. Verenluovuttajilta varmistetaan heti saapuessa, ettei heillä ole flunssaoireita. Pandemia-aikana myös oireinen allerginen nuha estää verenluovutuksen.

Verenluovuttajia tarvitaan koko ajan. Pandemia-aikana ihmiset liikkuvat vähemmän ja välttävät kontakteja, kuten pitääkin. Verenluovutustoiminnalle tämä aiheuttaa kuitenkin myös haasteita.

– Tiukentuneista rajoituksista huolimatta verenluovutukseen on edelleen turvallista tulla ja potilaiden veren tarve on jatkunut normaalilla tasolla. Verenluovuttajia tarvitaan noin 800 joka päivä. Jos tuntee itsensä terveeksi, verenluovutus on turvallinen ja helppo tapa auttaa, korostaa Veripalvelun verenluovutuksen johtaja Satu Pastila tiedotteessa.

Verenluovutusajan voi varata etukäteen osoitteessa: veripalvelu.fi/ajanvaraus.