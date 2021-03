Salossa viisi uutta tartuntaa – Suomessa 863, mikä on toiseksi suurin päiväkohtainen lukema

Salossa on kirjattu viisi uutta koronatartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti sunnuntaina, että Salon lisäksi Marttilassa on kirjattu yksi tartunta.

Lähikunnista Turussa kirjattiin 73 uutta tartuntaa.

Suomessa raportoitiin THL:n mukaan 863 uutta koronavirustartuntaa. Luku on toistaiseksi suurin päivittäin raportoiduista uusien tartuntojen määristä. Päivittäin raportoitavaa uutta tartuntamäärää ei ole kuitenkaan ole jaettu näytteenottopäiville. Jos tarkastellaan tartuntamääriä näytteenottopäivien mukaan, korkein tällä hetkellä tiedossa oleva päivittäinen määrä on THL:n mukaan 868.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 1 844 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronatilanne Salossa ja lähikunnissa 14.3.2021