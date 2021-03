Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikölle latausluvan.

STUKin mukaan Olkiluoto 3 täyttää sille asetetut turvallisuusvaatimukset ja sen turva- ja valmiusjärjestelyt ovat riittävät polttoaineen lataamiseksi reaktoriin.

STUKin mukaan myös ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja ydinlaitoksen haltijan vahingonkorvausvastuu ydinvahingon varalta on järjestetty siitä säädetyllä tavalla.

