SDP vaikeuksissa vaaleissa

Ehdokaslistojen perusteella Salon poliittisissa voimasuhteissa voi tapahtua kuntavaaleissa suuriakin muutoksia. Vaalien siirto kesäkuulle muutti myös ehdokasasettelun aikataulua, ja listoja voi täydentää vielä toukokuun alkupuolelle asti. Uusia nimiä niille varmasti myös saadaan, mutta listojen väliset erot pysynevät ennallaan.

Salossa suurimmat puolueet ehdokaslistoilla mitattuna ovat kokoomus, perussuomalaiset, vihreät, keskusta ja SDP. Nykyisessä valtuustossa järjestys on SDP, kokoomus, keskusta, perussuomalaiset ja vihreät.

Salon suurimmalla puolueella SDP:llä on myös suurimmat ongelmat. Ehdokkaita ei ole löytynyt lähellekään viime vaalien määrää, ja koko kaupungissa eniten ääniä useissa vaaleissa saanut kansanedustaja Katja Taimela ei ole enää ehdolla.

Vaikka SDP:n muut suosikit Saku Nikkanen ja Simo Vesa jatkavat, tyngäksi jääneellä listalla on vaikea paikata Taimelan menetystä. Täydennystä tarvitaan, jos puolue aikoo pitää asemansa.

SDP:llä on vastaavia ongelmia valtakunnallisestikin. Se ja keskusta eivät ole pyrkimyksistään huolimatta saaneet ehdokkaita yhtä paljon kuin viime kuntavaaleissa. Salossa keskusta rajasi ehdokasasetteluaan liittoutuessaan kristillisdemokraattien ja RKP:n kanssa.

Kokoomuksella menee valtakunnallisesti suunnilleen samoin kuin keväällä 2017. Perussuomalaiset ja vihreät ovat ylittäneet viime vaalien ehdokasmäärät sekä valtakunnallisesti että Salossa.

Vaalit ovat nollasummapeliä. Salon valtuustossa on 51 paikkaa, ja jos joku saa valtuutettuja lisää, joku toinen menettää niitä. Vaalitulokseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin ehdokaslistan pituus. Vaalipäälliköt iloitsevat, kun listalla on eri ikäisiä ja taustaisia ehdokkaita, miehiä ja naisia, mutta laajassa Salossa he korostavat myös, että lista on alueellisesti kattava.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäen mukaan keskeinen syy jättää äänestämättä on se, että mieluista ehdokasta ei löydy (SSS 18.3.). Tätä taustaa vasten on selvää, että mitä enemmän ehdokkaita on, sitä enemmän äänestäjillä on valinnanvaraa ja sitä enemmän ääniä on mahdollista saada.