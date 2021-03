Somerolla palataan pääsiäisen jälkeen lähiopetukseen – paikallinen hyvä koronatilanne mahdollistaa paluun

Someron yläkoulussa ja lukiossa siirrytään pääsiäisen jälkeen lähiopetukseen. Yläkoululaiset ja lukiolaiset palaavat siten normaalisti kouluun ensi tiistaina.

Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm huomauttaa, että Someron koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen.

– Tämä paikallinen hyvä tilanne mahdollistaa meillä palaamisen lähiopetukseen. Seuraamme tietysti tilannetta koko ajan ja reagoimme, jos siihen on tarvetta.

Mäkelä-Rönnholm korostaa, että etäopetus ei korvaa lähiopetusta.

– Nuorille myös sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä oppimisen lisäksi.

Somerolla on todettu maaliskuussa yhteensä kolme koronatartuntaa. Pahin kuukausi oli joulukuu, jolloin tartuntoja oli 17.

Yhteensä Somerolla on todettu viime kevään jälkeen kaupungin tilastojen mukaan 34 tautitapausta. THL:n tilastoissa tartuntoja on 33.