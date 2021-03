Someron kaupunki tarjoaa liikuntaneuvontaa maksutta kaikille – korona muutti 82-vuotiaan Helena Nurkkalan liikuntatavat

Mitä voisin tehdä, jotta pääsisin ylös sohvalta? Miten voisin liikkua enemmän? Miten liikkua nyt, kun uimahalli on suljettu?

Siinä monille tuttuja mieltä askarruttavia kysymyksiä. Someron kaupunki päätti ryhtyä toimiin, jotta liikuntaan liittyviin huoliin olisi mahdollisimman helppo löytää vastauksia. Kaupunki on vuoden alusta saakka tarjonnut ilmaista liikuntaneuvontaa kaikille halukkaille.

– Moni miettii, liikkuuko tarpeeksi ja miten saisi itsensä liikkeelle television äärestä. Henkilökohtaisen ohjauksen avulla voimme auttaa ihmisiä pääsemään alkuun ja löytämään kullekin sopivan tavan liikkua, Someron kaupungin vapaa-aikapäällikkö Saija Ahola huomauttaa.

Ahola korostaa, että liikuntaneuvonnassa ei haeta nopeita tuloksia eikä tehdä kuuden viikon kuntokuureja.

– Tavoitteena on löytää ihmisten arkeen pysyviä muutoksia. Liikkeelle lähdetään jokaisen yksilöllisestä tilanteesta. Pienikin liike on hyvästä, Ahola muistuttaa.

Ahola toivoo, että liikuntaneuvonnan pyytämisestä tulisi ihmisille luonteva ja arkinen toimintatapa.

Ilmaisen liikuntaneuvonnan juuret johtavat liikuntalähetteeseen, jonka kokeilun Someron kaupunki aloitti viime vuonna. Siinä esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärit antavat asiakkailleen lähetteitä maksuttomaan liikuntaneuvontaan, kun katsovat sen tarpeelliseksi.

Syksyn aikana lähetteen sai noin 40 asiakasta.

Liikuntaneuvonnasta vastaava liikunnanohjaaja Mira Teräväinen kertoo, että liikuntalähetteen saajien ikä vaihteli 25 vuodesta 85 vuoteen. Lähes puolet oli yli 65-vuotiaita.

– Lähetteellä tulleista suurella osalla oli jo joku sairaus, jonka hoitoon elämäntapojen muutoksesta haettiin apua, Teräväinen huomauttaa.

Tammikuusta alkaen jokainen liikuntaneuvonnasta kiinnostunut on voinut varata ajan myös itse. Teräväinen korostaa, että kaikille avoimen maksuttoman liikuntaneuvonnan tavoitteena on saada ihmiset liikkumaan jo ennenkuin sairauksia tulee. Myös lapset ja nuoret sekä kokonaiset perheet ovat tervetulleita.

Teräväinen toivoo, että ihmiset ottaisivat rohkeasti yhteyttä.

– Älä liikaa mieti, onko tuo minulle, vaan tule ja testaa, hän kehottaa.

Teräväinen muistuttaa, että neuvonta sopii muillekin kuin vähän liikkuville.

– Neuvonnan kautta voi saada uusia ideoita, jos vanhat liikuntamuodot eivät enää sovi tai tuntuvat yksipuolisilta. Somerolle hiljan muuttaneet voivat puolestaan saada vinkkejä, millaista liikuntatarjontaa täällä on.

Mira Teräväinen puhuu mieluummin liikkeen ja liikkumisen kuin liikunnan lisäämisestä, kun kyse on vähän liikkuvista.

– Jo se, että haet itse postin postilaatikosta, on liikkumattomalle hyvä alku. Neuvontaa hakevista osalla on jo motivaatio liikkua, toisilla lähdetään liikkeelle siitä, että yritämme etsiä motivaatiota.

Korona on tuonut liikuntaneuvontaan oman värinsä.

– Syksyllä kokoonnuimme henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi sisällä kuuden hengen ryhmässä, mutta nyt neuvonta on hoidettu joko etänä tai kahden kesken turvavälit muistaen. Ulkona voi onneksi liikkua asiakkaan kanssa, Teräväinen toteaa.

Korona on muuttanut monen liikkumista, kun salit ja uimahallit ovat kiinni.

– Korona on haastanut nyt etsimään sitä, miten voimme liikkua lähiympäristössä: kodin tiloissa, pihalla tai metsässä. Ajattelemme liikunnasta ehkä liikaakin niin, että pitää aina lähteä johonkin, Teräväinen huomauttaa.

Helena Nurkkala hakeutui liikuntaneuvontaan viime elokuussa. Hän sai tuolloin neuvontaan lääkäriltään lähetteen.

– Lääkäri ehdotti minulle verenpaineen takia liikuntaneuvontaan lähtemistä, kun lääkitystä piti muuttaa. Olin heti valmis, Nurkkala kertoo.

82-vuotias Nurkkala on neuvontaan tyytyväinen.

– Tämä on ollut tosi kiva asia. Liikunnan lisäksi olemme puhuneet ravinnosta ja unesta. Oma paheeni ovat voileivät ja olen saanut hyviä vinkkejä myös niistä.

Nurkkala osallistui ennen koronaepidemiaa erilaiseen ryhmäliikuntaan. Hän kävi eri yhdistysten kautta keilaamassa, kuntosalilla ja yhteisillä kävelylenkeillä.

– Korona lopetti kuitenkin kaikki ryhmät. Yksin on paljon vaikeampi lähteä liikkeelle. Televisio ja kirjat houkuttelevat kovasti.

Tällä hetkellä Nurkkalan liikunta koostuu lähinnä kävelylenkeistä.

– Asun Lamminniemessä, jossa on hyvät tiet kävellä. Ulos lähteminen vaatii minulta vähän itseni pakottamista, mutta liikunnan hyödyn kyllä huomaa: kävelyn jälkeen olo aina paljon pirteämpi.

Nurkkala yrittää sopia yhteisistä kävelylenkeistä mahdollisuuksien mukaan lähellä asuvan tuttavan kanssa.

– Yhdessä on mukavampi kävellä ja silloin tulee myös helpommin lähdettyä liikkeelle.

Nurkkala on tehnyt joitakin yhteisiä kävelylenkkejä myös Mira Teräväisen kanssa.

– Kuntosalin ryhmissä olen oppinut venyttelemään, mutta nyt olen saanut hyviä vinkkejä myös kävelysauvojen kanssa venyttelyyn.

Helena Nurkkala suosittelee liikuntaneuvontaa lämpimästi.

– Sieltä saa hyviä ja arkielämässä helposti toteutettavia vinkkejä, aiemmin terveydenhoidon opettajana toiminut Nurkkala kiittää.