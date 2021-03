STM antoi kunnille ohjauskirjeen, jossa se käy läpi rajatestauskäytäntöjä – ”Muuta ei ole nyt valmisteilla”

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi tiistaina kunnille ohjauskirjeen, jossa se käy läpi rajatestauskäytäntöjä. Maahantuloa koskeva tartuntatautilain muutos tuli voimaan maanantaina. Muuta maahantulomallia ei ole nyt valmisteilla, kerrottiin ministeriöstä STT:lle. Yleensä kun laki muuttuu, STM antaa ohjauskirjeen.

Lakimuutoksen lähtökohtana on, että kaikki Suomeen saapuvat ohjataan terveystarkastukseen. Tarkastukseen pitää sisältyä koronatesti aina, kun se katsotaan tarpeelliseksi. Aluehallintovirasto (avi) voi rajata pakollisen terveystarkastuksen ja koronatestin ulkopuolelle muun muassa henkilöt, joilla on esittää maahan tullessa luotettava todistus tietyn ajan sisällä otetusta negatiivisesta testituloksesta tai parantuneesta taudista.

– Nyt aveihin ja kuntiin mennyt ohjauskirje ja siinä esitetty maahantulomalli on testaukseen perustuva malli, joka antaa vahvan merkityksen negatiiviselle ennakkotestitodistukselle. Muuta ei ole nyt valmisteilla, viestitti johtaja Jari Keinänen STM:stä tiistaina.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi maaliskuun puolivälissä, että STM valmistelee ennakolliseen testitodistukseen perustuvan mallin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan edellyttämällä tavalla.

Keinänen kertoi tuolloin Helsingin Sanomille, että sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan maahan saapumisen jälkeen tehtävä terveystarkastus ja tarvittaessa testaus estävät tartuntoja tehokkaammin kuin ennakkotestaus yksinomaan.

Karanteeni tai eristys

Terveystarkastuksessa arvioidaan myös, pitääkö tulija asettaa karanteeniin tai eristykseen. Päätöksen niistä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Aluehallintovirasto voi tartuntatautilain pykälän 16 nojalla määrätä henkilöt osallistumaan myös myöhemmin maahan saapumisen jälkeen otettavaan toiseen testiin.

Tartuntatautilain muutokset selkeyttävät muun muassa aluehallintoviraston roolia päätöksen tekijänä. Tartuntataudille altistunut ja tartunnan saanut on myös velvollinen antamaan tietoja itsestään terveysviranomaisille.

Sanna Nikula

STT

