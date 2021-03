Stora Enso luopuu liukosellutuotannostaan – hongkongilaismedia uutisoi yhtiön vieneen tuotettaan Kiinan uiguurialueelle

Metsäteollisuusyhtiö Stora Enso ilmoittaa luopuvansa liukosellutuotannostaan. Yhtiö kommentoi liukosellutuotantoaan sen jälkeen, kun Hongkongissa julkaistava South China Morning Post (SCMP) uutisoi yhtiön vieneen liukosellua Kiinan Xinjiangin alueelle, jossa on laajalti raportoitu etenkin uiguurivähemmistön ihmisoikeusloukkauksista ja pakkotyöstä.

Liukosellusta valmistetaan Xinjiangissa viskoosikuitua, jota käytetään vaatteiden valmistuksessa.

– Strategisen päätöksemme mukaan olemme irtaantumassa maailmanlaajuisesta liukosellusegmentistä viskoosin tuotantoa varten, Stora Enson talousjohtaja ja Suomen maajohtaja Seppo Parvi sanoo tiedotteessa.

– Kyseinen segmentti ei ole toimintamme ydintä ja edustaa vain hyvin pientä osaa koko liiketoiminnastamme, Parvi jatkaa ja sanoo, ettei tuotannosta luopumisella tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Stora Enso kertoo, että strateginen päätös liukosellusta luopumisesta tehtiin viime vuoden puolella. Yhtiön mukaan asiaa on tarkasteltu talousnäkökohtien ja vastuullisuuden näkökulmista. Liukosellua valmistetaan yhtiön Uimaharjun tehtaalla Joensuussa.

Talousjohtajan mukaan yhtiöllä on käynnissä osavuosiraportointia edeltävä hiljainen kausi, joten aiheeseen palataan huhtikuun jälkipuoliskolla osavuosiraportoinnin yhteydessä.

Viskoosikuitutehtaat epäiltyjen vankileirien lähellä

Hongkongilaislehti SCMP uutisoi sunnuntaina, että Kiinan Xinjiangin alueelle tuotavasta liukosellusta valtaosa on lähtöisin Suomesta. SCMP:n mukaan Suomesta vietiin Xinjiangin alueelle 367 miljoonan dollarin eli noin 312 miljoonan euron arvosta liukosellua vuosina 2017-2020. Lehden mukaan yksi merkittävistä liukosellun viejistä Kiinaan on Stora Enson Uimaharjun tehdas.

SCMP toteaa satelliittikuvien avulla, että viskoosikuitua valmistavat tehtaat sijaitsevat Xinjiangissa vain kilometrien etäisyydellä epäillyistä vankileireistä.

Kansainväliset tarkkailijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet laajasti Xinjiangin uiguuri-vähemmistön telkeämisestä. Arvioiden mukaan ainakin miljoona uiguuria ja muita pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu leireille, joissa teetetään pakkotyötä ja joissa naisia on steriloitu. Kiina on kiistänyt syytökset uiguurien pakkotyöstä.

Yhdysvallat, Kanada ja Hollanti ovat määritelleet Kiinan toimet uiguurialueella kansanmurhaa vastaaviksi. Myös Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) otti helmikuussa Twitterissä näkyvästi kantaa Xinjiangin tilanteeseen. Marin ilmaisi Kiinan polkevan ihmisoikeuksia ja sortavan vähemmistöjä.

Marimekko poisti Xinjiang-viittauksen sivuiltaan

Myös kotimainen tekstiiliyhtiö Marimekko on saanut yritysvastuuta tarkkailevan Finnwatch-järjestön huomion, kun se päätyi poistamaan verkkosivuiltaan maininnat Xinjiangista peräisin olevasta puuvillasta. Aiemmin viime viikolla esimerkiksi vaatebrändi H&M joutui Kiinassa laajojen boikottivaatimusten kohteeksi, kun se oli verkkosivuillaan ilmaissut huolensa uiguurien pakkotyöstä puuvillantuotannossa.

Marimekon verkkosivuilla luki vielä viime viikkoon asti, ettei yhtiö hyväksy tuotteissaan Xinjiangista peräisin olevaa puuvillaa ”puuvillantuotannossa ilmenneiden ihmisoikeusrikkomusten vuoksi”. Nyt maininta on verkkosivuilta poistettu.

Finnwatchin mukaan Marimekko on pitkään investoinut Kiinan-liiketoimintaansa. Järjestö pohtiikin, taipuiko Marimekko Kiinan masinoiman boikottikampanjan paineen alla. Marimekko ei tarkentanut Finnwatchille, miksi se on poistanut Xinjiang-viittauksen verkkosivuiltaan.

Marimekko on vastuullisuussertifiointi BCI:n jäsen. BCI on lopettanut puuvillatuottajien lisensoinnit Xinjiangissa.

Marimekosta ei ole vastattu STT:n lukuisiin yhteydenottoihin.

https://www.scmp.com/news/china/article/3127323/beyond-cotton-another-thread-xinjiang-supply-chain-creates-new-snag

https://twitter.com/MarinSanna/status/1356934637050859521

https://finnwatch.org/fi/uutiset/826-marimekko-taipui-kiinan-painostuksen-alla

Mika-Matti Taskinen, Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: