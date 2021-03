Suezin tukkinutta alusta irrotetaan hinaajien ja nousuveden avulla – yhtä suosiollisia olosuhteita ei ole luvassa pariin viikkoon

Työt Suezin kanavan tukkineen konttialuksen irrottamiseksi pohjasta jatkuvat yhä Egyptissä. Paikalle oli iltapäivällä tulossa kaksi uutta hinaajaa, minkä lisäksi nousuveden uskottiin olevan suotuisa irrotusoperaatiolle.

Toisaalta, jos alusta ei saada ensi yönä irti, yhtä korkeaa nousuvettä ei ole luvassa pariin viikkoon, mikä vaikeuttaa myöhempiä irrotusyrityksiä.

Punaisellamerellä matkalla olleet hollantilainen ja italialainen hinaaja tulevat vetoavuksi yli kymmenelle Suezilla jo valmiiksi olevalle hinaajalle.

400-metrinen Ever Given -konttialus on ollut tiistaista lähtien poikittain jumissa Suezin kanavassa ja estää liikenteen kumpaankin suuntaan. Kanavaa hallinnoivan viranomaistahon johtaja Osama Rabie arvioi eilen, että alus saataisiin liikkeelle viimeistään tänään. Hänen mukaansa laivaa saatiin eilen käännettyä jo 30 asteen verran.

Vastoin alkuviikosta esitettyjä teorioita kova tuuli ei ollut pääsyy aluksen jumiutumiseen. Rabie arvioi eilen, että kanavan tukkiminen saattoi johtua teknisestä viasta tai inhimillisestä erehdyksestä.

Punaisenmeren ja Välimeren yhdistävä Suezin kanava on yksi maailman meriliikenteen tärkeimmistä kuljetusväylistä, koska se lyhentää merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä merimatkaa. Afrikan eteläkärjen kiertäminen pidentää matkaa jopa kahdella viikolla.

Lloyd’s List -yhtiön mukaan Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä seisoo nyt rahtia miljardien eurojen arvosta. Raakaöljyn ohella Suezin läpi kulkee etenkin kulutustavaroita ja teollisuuden käyttämiä komponentteja.

STT

