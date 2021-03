Suomen koronaepidemiatilanne huonontunut nopeasti, – ”Viruksen leviämiseen on reagoitava nyt nopeasti ja ennakoivasti”

Suomen koronaepidemiatilanne on huonontunut nopeasti, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Taudin ilmaantuvuusluku on noussut jyrkästi, ja se on viimeisten kahden viikon ajalta 139 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Edellisten kahden viikon ajalta ilmaantuvuusluku oli 94 tartuntaa.

Viime viikolla Suomessa vahvistettiin pandemian alusta alkaen ennätyksellinen määrä koronavirustartuntoja: 3 909. Se on 400 tartuntaa enemmän kuin edellisellä viikolla.

– Eihän tämä hyvältä näytä, STM:n koronatoimista vastaava johtaja Pasi Pohjola sanoi.

Pohjola sanoi myös, että testien määrä on noussut ja samaan aikaan testeihin on hakeutunut myös lisää väkeä.

– Se on hyvä asia, koska sitä kautta saamme positiivisia tartuntoja kiinni. Vaikka testimäärät ovat kasvaneet, positiivisten testien määrä on noussut 2,8 prosenttiin. Tilanne on siinä mielessä noususuuntainen ja huolestuttava, Pohjola lisäsi.

Hän painottaa, että viruksen leviämiseen on nyt reagoitava nopeasti ja ennakoivasti myös niillä alueilla, joilla tilanne on tällä hetkellä hyvä.

– Näin vältetään tilanne, jossa (virusten) kasvu lähtee yhtäkkiä liikkeelle, ja se saattaa tapahtua nopeasti, Pohjola sanoi.

THL ja STM pitivät koronatilanteesta tiedotustilaisuuden torstaina.

Yli 400 000 rokotettu

Torstaina THL kertoi, että uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 758. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 275 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on todettu nyt 60 200 tartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia kerrottiin torstaina viisi. Yhteensä pandemian alusta lähtien Suomessa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut 764 ihmistä.

Torstaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli 245 potilasta. Heistä tehohoidossa oli 39 ihmistä, mikä on keskiviikkoon verrattuna kaksi potilasta enemmän. Sairaalahoitoa tarvitsi 13 potilasta vähemmän kuin keskiviikkona.

Sairaalahoidon tarve kasvaa tehohoidon tarvetta jyrkemmin

Tehohoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan hieman lähiviikkoina. Koko maan osalta tehohoidon kapasiteetti ei kuitenkaan ole uhattuna.

– Tämän ei kuitenkaan pidä antaa hämätä, sillä paikoitellen tilanne voi kuitenkin olla tiukka, sanoo anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (Kys).

Tehohoidon kuormitus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

– Husin Meilahden ja Jorvin sairaaloissa koronapotilaiden tehohoitoon tarvitaan jo noin 40 prosenttia koko tehohoitokapasiteetista, ja tämä osuus on kasvussa, Reinikainen sanoo.

Reinikaisen mukaan useimmille sairaaloille aiheuttaa vaikeuksia, jos tehohoidon kapasiteetista on enemmän kuin neljäsosa tai viidesosa koronapotilaiden käytössä.

Tilanteeseen onkin jo reagoitu Husissa.

– Tehohoidon kapasiteettia ollaan kasvattamassa. Ei-kiireellistä leikkaustoimintaa vähennetään ja henkilöstöä saadaan siirrettyä tehohoitoon. Lisäksi uusia paikkoja avataan. Käynnissä on myös sairaaloiden yhteistyö, että jonkin verran potilaita on Husista siirretty ja siirretään hoitoon muihin sairaaloihin, hän kertoo.

Reinikainen puhui STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on koottu yhteen koko maan tehohoidon tilanne.

Viime keväänä kapasiteetti kaksinkertaistettiin

Viime vuoden keväällä tavanomaista kapasiteettia saatiin kasvatettua runsaan kuukauden valmistautumisella lähestulkoon kaksinkertaiseksi. Tämä vaatii Reinikaisen mukaan kuitenkin rajuja supistustoimia sairaaloiden muusta toiminnasta. Siitä taas syntyy hoitovelkaa, koska sairaaloiden muun hoidon toteuttaminen viivästyy.

– Silloin kun tehohoidosta on hyötyä odotettavissa, tämä hoito pyritään kyllä järjestämään.

Kaikilla teho-osastoilla, joilla on valmius hoitaa tarvittaessa koronapotilaita, oli eilisaamun tilanteen perusteella käytettävissä yhteensä 270 paikkaa. Näistä iso tarvitaan muiden kuin koronapotilaiden hoidossa. Koronapotilailla oli 38 tehohoitopaikkaa.

Helmikuun loppuun mennessä Suomessa oli hoidettu teho-osastoilla yhteensä 544 koronapositiiviseksi varmistettua ihmistä.

Tehohoitojaksojen keskimääräinen pituus koronan hoidossa on vajaat 12 vuorokautta. Hoitojakso on verrattain pitkä, sillä keskimääräinen tehohoitojakson pituus on kolme vuorokautta.

Työikäisten aikuisten rokotukset voisivat alkaa viimeistään kesäkuussa, jos kaikki käy hyvin

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä pohtii lähipäivien ja ensi viikon aikana Astra Zenecan koronarokotteen antamista myös yli 70-vuotiaille. Lisäksi Puumalainen kertoi toivorikkaita tietoja rokotustilanteesta ja rokotteiden saamisesta Suomeen.

– Näyttäisi siltä, että huhtikuun alusta eteenpäin Biontechin ja Pfizerin rokotetta tulee noin 160 000 annosta viikossa, jossa on selvää nousua aikaisempiin toimituslupauksiin nähden, Puumalainen sanoi.

Puumalainen arvioi, että jos muita rokotteita toimitetaan odotetusti ja arvioitavana oleva Johnson & Johnsonin rokote saisi myyntiluvan ja toimitukset alkavat, työikäisen aikuisväestön rokotukset alkaisivat viimeistään kesäkuussa.

THL:n mukaan Suomessa noin 426 000 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä kasvoi keskiviikosta noin 21 000 rokotetulla. Toisen rokoteannoksen Suomessa on saanut noin 84 000 ihmistä.

Avi kiristää rajoituksia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt kiristää rajoituksia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen yhteistyöryhmä sekä Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suosittelivat avia päättämään lisärajoituksista huonontuneen koronatilanteen vuoksi.

Muun muassa kuntosalit, yleiset saunat ja uimahallit, ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat suljetaan kahden viikon ajaksi ensi maanantaista asti.

Sisätiloja on avin mukaan mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään 10 asiakasta tai osallistujaa. Myös rajattuja ulkotiloja, joita käyttää alle 50 ihmistä, on sallittua pitää auki.

Lisäksi avi velvoittaa alueiden toimijoita varmistamaan, että yli 10 hengen tiloissa pystytään pitämään kahden metrin turvaväli. Päätös astuu voimaan lauantaina ja on voimassa 5. huhtikuuta asti, ja se koskee niin yksityisiä elinkeinonharjoittajia kuin julkisia toimijoitakin.

Avi päätti myös yläkoulujen siirtymisestä etäopetukseen Satakunnassa perjantaista lähtien ja Varsinais-Suomessa maanantaista lähtien. Päätös on voimassa 28. maaliskuuta asti.

Rauman telakalla jälleen uusia tartuntoja

Rauman telakan työntekijöillä on todettu 12 uutta koronatartuntaa, kertoo Rauman kaupunki. Työntekijöille on tehty uusia massatestejä telakalla todetun laajan tartuntaryppään vuoksi.

Eilen otettiin suunnitellusti näytteet 252 ihmiseltä, jotka olivat vapautumassa karanteenista. Heidän joukostaan löydettiin uudet tartunnat.

Kaikkiaan telakkaan liittyviä tartuntoja on todettu 352 noin 1 000 työntekijän joukosta.

Viranomaisten määräämät testaukset telakan alueella työskennelleiden osalta jatkuvat ensi viikolla karanteenien purkautuessa. Kaikki altistuneet ja karanteenissa olleet testataan ennen karanteenin päättymistä.

Oulun kaupunginsairaalan koronaryppäässä lisää tartuntoja ja altistuminen uudella osastolla – seitsemän potilasta on kuollut

Oulun kaupunginsairaalassa jylläävä koronaepidemia on levinnyt nyt kolmannelle osastolle, Oulun kaupunki kertoo.

Saattohoito- ja kuntoutusosastolla havaittujen tartuntojen lisäksi nyt on havaittu uusi altistuminen muistisairaiden ikäihmisten osastolla.

Tartuntoja on todettu torstaihin mennessä yhteensä 60, joista 35 potilailla ja 25 työntekijöillä. Tartunnan saaneista potilaista seitsemän on kuollut.

Ryppääseen liittyviä muita jatkotartuntoja on yhteensä kuusi.

Saattohoito-osastolta alkanut epidemia tuli ilmi viime viikon alussa.

Asiasta kertoi aiemmin Kaleva.

Saila Kiuttu, Saara-Miira Kokkonen, Ville Väänänen

STT

Kuvat: