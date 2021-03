Suomi jäi ilman kutsua Bidenin ilmastokokoukseen – mukaan kutsuttu 40 maan johtajat

Suomi ei ole kutsuttujen listalla, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden järjestää korkean tason kansainvälisen ilmastokokouksen. Pohjoismaista kutsuttujen joukossa ovat Norjan ja Tanskan pääministerit. Sen sijaan Ruotsia ei ole Valkoisen Talon julkistamalla listalla.

Suomen jäämisestä vaille kutsua on aiemmin kertonut Yle.

Kokous on määrä järjestää virtuaalisena 22.-23. huhtikuuta. Mukaan on kutsuttu 40 maan johtajat eri puolilta maailmaa. Joukossa ovat Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von den Leyen, Saksan liittokansleri Angela Merkel, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Puolan presidentti Andrzej Duda ja Britannian pääministeri Boris Johnson.

Listalla ovat myös Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping.

– He (Putin ja Xi) tietävät, että heidät on kutsuttu, Biden kommentoi AFP:n mukaan.

– Mutta en ole vielä puhunut kummallekaan.

Biden tähdensi presidentinvaalikampanjassaan ilmastotoimien merkitystä ja presidenttikautensa alkajaisiksi luotsasi Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/26/president-biden-invites-40-world-leaders-to-leaders-summit-on-climate/

https://yle.fi/uutiset/3-11859288?origin=rss

STT

Kuvat: