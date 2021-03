Syke: Sään lämpeneminen lisää tulvariskiä pääsiäisviikolla, Lapissa tulvien uhka on pienehkö

Sään lämpeneminen lisää tulvariskiä pääsiäisviikolla. Suurin tulvariski on Pohjanmaalla, varoittaa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus.

Sään voimakas lämpeneminen sulattaa lumia ja nostaa jokien ja järvien pintoja seuraavan viikon aikana koko maassa Lappia lukuun ottamatta.

Pohjanmaalla tulva voi jo ensi viikon alussa nousta paikoin rakennuksille, jos sää lämpenee nopeasti tai sataa paljon. Todennäköisesti kevättulva on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kuitenkin keskimääräinen tai vain hieman sitä suurempi. Seuraavan viikon sää ratkaisee, kuinka suureksi alueen tulvahuiput muodostuvat.

Etelärannikon jokien valuma-alueilla osa lumesta on jo sulanut. Etelärannikolla kevättulvasta ennustetaan keskimääräisen suuruista ja Lounais-Suomessa tavanomaista pienempää. Etelä- ja länsirannikon jokien tulvahuippu ajoittuu ennusteen mukaan ensi viikkoon.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäinen tulvahuippu ajoittuu huhtikuun alkuun ja toinen, mahdollisesti suurempi huippu huhtikuun loppupuolelle.

Lapissa tulvasta odotetaan tällä hetkellä keskimääräistä pienempää, sillä lunta on siellä tavanomaista vähemmän.

Koivun siitepölyä ilmaan kosolti

Kevään merkkejä on myös siitepölymäärien lähtö nousuun. Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa, että koivulle, kuuselle ja männylle on luvassa paikoin runsas kukinta.

Kuusen kukkien kehitystä uhkaavat kuitenkin kesän 2019 hyvän kukinnan ansiosta runsastuneet tuhohyönteiskannat. Koivun siitepölymäärät voivat olla pian suuria.

Pertti Mattila

STT

