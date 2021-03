Tällaisia taloudellisia vaikutuksia liikkumisrajoituksilla olisi: Työttömyyttä, lomautuksia, irtisanomisia ja konkurssiuhkaa

Pääkaupunkiseudulle ja Turkuun kaavaillut liikkumisrajoitukset kasvattaisivat työttömyyttä, pidentäisivät lomautusten kestoa, rakennetyöttömyyden uhka kasvaisi, konkurssiriskit lisääntyisivät ja verotulot pienenisivät. Näin arvioidaan liikkumisrajoitusten vaikutuksia hallituksen lakiluonnoksessa.

Luonnoksessa kuitenkin sanotaan, että vaikutusten arvioinnissa on paljon epävarmuuksia ja rajoitusten kerrannaisvaikutuksia on vaikea arvioida.

Valtiovarainministeriö arvioi, että liikkumisrajoitukset toisivat noin 0,4 prosenttiyksikön loven valtiontalouden kasvuun. Bruttokansantuotteen kasvun hidastuminen 0,4 prosenttiyksiköllä heikentäisi julkisen talouden rahoitusasemaa karkeasti arvioituna noin 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen eli 0,5 miljardilla eurolla ennustettuun verrattuna.

Myös julkisen talouden velkasuhde nousisi 0,4 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin on ennustettu.

– Vaikutukset näkyisivät voimakkaimmin valtiontaloudessa. Rajoitustoimet iskevät erityisesti palvelusektorille, mikä heikentää arvonlisäveron kertymää. Yritysten voittojen pieneneminen heikentäisi myös yhteisöveron tuottoa, lakiluonnoksessa todetaan.

Lisäksi lomautusten ja työttömyyden lisääntyessä palkoista kerätyt verotulot supistuvat ennustettuun nähden ja työttömyysmenot kasvavat.

Myös kuntien verotulot heikkenisivät. Lisäksi Kelan maksamien etuuksien, kuten asumistuen ja toimeentulotuen, menot kasvaisivat.

Kova iski erikoiskaupalle ja kauneudenhoitopalveluille

Liikkumisrajoitusten vaikutukset vaihtelisivat arvioiden mukaan suuresti toimialan mukaan. Palvelualojen arvioidaan kärsivän liikkumisrajoituksista eniten, kuten muutoinkin koronan takia. Pahimmin kärsineet alat ovat olleet taiteet, viihde ja virkistys, kuljetus ja varastointi sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. Monien palvelualojen toiminta keskeytyisi käytännössä liikkumisrajoitusten vuoksi.

Liikkumisrajoitusten aikana asiakkaita ei myöskään lähtökohtaisesti olisi ravintoloilla, hotelleilla ja erilaisilla henkilökohtaista palvelua tarjoavilla yrityksillä, luonnoksessa sanotaan.

Liikkumisrajoitusten uudet vaikutukset osuisivat erikoiskauppaan ja henkilökohtaista palvelua tarjoaviin yrityksiin eli kampaamoihin ja kauneudenhoitopalveluihin.

Vaatteiden, urheiluvälineiden ja muiden tavaroiden erikoiskauppa työllistää Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa yhteensä 13 900 työntekijää. Turun alueella erikoiskaupan ala työllistää noin 1 700 työntekijää

Henkilökohtaista palvelua tarjoavia yrityksiä on Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella yhteensä noin 4 000 ja yritykset työllistävät noin 3 300 työntekijää. Turun alueella vastaavia yrityksiä on noin 750 ja ne työllistävät noin 650 työntekijää.

Viivi Salminen

STT