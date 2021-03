Taloyhtiö ei voi kokoustaa vain etänä

Koronarajoitukset hankaloittavat taloyhtiöiden kevään kokoussesonkia, vaikka kokoontumisrajoitukset eivät koskekaan yhtiökokouksia.

Aluehallintovirasto tiedotti maanantaina, että oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus.

Avin mukaan tartuntatautitilanne huomioiden on suositeltavaa, että yhtiökokoukset järjestetään etäyhteydellä.

Asunto-osakeyhtiöiden on pakko järjestää yhtiökokous kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Käytännössä useimmilla taloyhtiöillä takarajaksi muodostuu kesäkuun loppu.

Viime vuonna takarajaa venytettiin määräaikaisella lakimuutoksella syyskuun loppuun.

– Yli kolmannes taloyhtiöistä siirsi kokousta. Lisäajalla järjestettiin paljon kokouksia, joissa oltiin fyysisesti paikalla, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kiinteistöliitto teki ennen avin tuoretta tulkintaa kyselytutkimuksen, jonka mukaan lisäaikaa kaivataan myös tänä vuonna. Kysely kertoo hyvin vaihtelevista valmiuksista järjestää etäkokouksia: pääkaupunkiseudulla etäkokoukseen pystyy kaksi kolmesta taloyhtiöstä, mutta muualla Suomessa luku jää 42 prosenttiin.

– Hankalin kombinaatio on iso taloyhtiö, jossa on paljon iäkkäitä asukkaita, sanoo Kero.

Oman kiemuransa yhtiökokousjärjestelyihin tuo se, että yhtiökokoukselle on lain mukaan pakko määritellä fyysinen kokouspaikka. Vähintään kokouksen puheenjohtajan on oltava paikalla.

– Kokouksia on järjestetty esimerkiksi niin, että puheenjohtaja ja isännöitsijä ovat paikalla, ja muut osallistuvat etänä, sanoo Kero.

Kaikilla osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

– Taloyhtiöllä ei ole oikeutta rajoittaa osallistumista. Jos joku ei halua osallistua etänä, taloyhtiö ei voi sanoa, ettei paikalle saa tulla fyysisesti, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo.

Pynnönen suosittelee sopimaan asiasta etukäteen. Etäosallistumisen ohella osakkaat voivat jättää kannanottonsa kokouksessa käsiteltäviin asioihin esimerkiksi postitse tai valtuuttaa toisen osallistujan käyttämään ääntään.

Pynnönen vinkkaa, että kokouksen voi järjestää myös kahdessa erillisessä tilassa kuten vierekkäisissä kokoushuoneissa.

Yhtiökokouksessa muun muassa hyväksytään tilinpäätös ja budjetti sekä annetaan vastuuvapaus hallitukselle.

Yksi jokaisen osakkaan arjessa näkyvä asia on vastike, jonka määrä päätetään yhtiökokouksessa. Mikäli vastikkeessa on nostopaineita, voi kokouksen ajankohdan venyminen vaikeuttaa taloyhtiön taloustilannetta.

Korona-aikana ihmiset ovat olleet tavallista enemmän kotona, ja joillakin etätyö on jatkunut jo vuoden ajan. Tilanne on kasvattanut taloyhtiöiden kuluja, arvioi Jukka Kero.

– Jos ei ole asuntokohtaisia mittareita, yhtiön vesilasku on kasvanut. Samoin siivous- ja jätehuoltokulut ovat kasvaneet. Tänä vuonna lämmitystarve, lumihommat ja hiekoitus ovat nostaneet alkuvuoden kuluja, Kero luettelee.

Toisinaan yhtiökokouksissa päätetään myös korjaushankkeista, mutta etenkin suuret peruskorjaukset vaativat usein myös ylimääräisten yhtiökokousten pitämistä. Korona-aika näkyy näiden kokousten ja päätösten määrässä.

– Hankkeita on lykkääntynyt, sanoo Kero.