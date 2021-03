Talvi helpotti tienpitäjän urakkaa, mutta korjattavaakin löytyy talven taittuessa

Pakkastalvi on helpottanut tienpitäjän töitä Salon seudulla. Niin sora- kuin päällystetietkin ovat säästyneet jatkuvasti tienpintaan ilmestyviltä kuopilta, joissa paikat ovat yleensä pysyneet huonosti.

– Mieluummin oikea talvi, eniten kuluttaa jatkuva märkyys, selittää Salon ja Someron tienpidon aluevastaava Petri Suomi Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Vaurioita tosin on jo paljastunut, kun pakkasten jälkeen tuli lauha jakso. Myös lumipolanteet ovat voineet peittää reiät alleen.

Reikiä on esimerkiksi Halikon liikenneympyröissä.

– Kun reikiä tulee, sitä mukaa koetetaan paikata, Suomi sanoo.

Liikenneympyröiden reiät ovat olleet tienpitäjän tiedossa ja vastaavanlaisia reikiä on myös Perniön liikenneympyrässä kantatiellä.

Ne paikataan kevään kuluessa. Paikkaaminen onnistuu nyt myös paremmin, kun kuumamassa-asemat ovat auki.

Suomi sanoo, että reikiä tahtoo ilmestyä teille, joiden päällysteet ovat huonokuntoisia. Lisäksi liikenneympyröissä päällyste kuluu muita tiealueita herkemmin.

– Tämä näkyy Tupurinkin liikenneympyrässä, hän lisää.

Myös sorateitä talvi on säästänyt, mutta ongelmia on yleensä syksyllä, kun on märkää. Näin oli myös viime syksynä.

Suomi muistuttaa, että sorateille olisi tärkeää saada pintaan uutta soraa juuri ennen pakkasten tuloa.

Salon alueella on ely-keskuksen vastuulla lähes 300 kilometriä päällystämättömiä teitä. Pintakelirikkoa ei Suomen arvion mukaan vielä ole.

Myöskään roudasta hän ei odota suurta ongelmaa, joskin Someron Härkätiellä Suomi uskoo roudan tehneen halkeamia tien pintaan. Ne aiotaan paikata.

Hänen mukaansa olisi hyvä, jos kevät etenisi siten, että öisin on pikkupakkasta.

Suomi sanoo, että kevään paikkausurakkaa Salon seudulla helpottavat viime kesäksi saadut lisärahoitukset alemman tieverkoston päällystetöihin.

– Saimme tehtyä uutta pintaa esimerkiksi Tuohittuun ja Skoilasta Matildaan menevälle tielle. Myös Somerolla saatiin päällystettyä huonokuntoisia teitä.

Tulevan kesän päällystystöihin tulevista rahoista ei vielä tiedetä, mutta alustavasti on jaossa niukkuutta. Esimerkiksi Paimion tienpidon aluevastaava Markus Salminen arvioi päällysterahan jäävän noin puoleen viime vuotisesta Varsinais-Suomessa.

– Tilanne on samanlainen koko Suomessa, jos lisärahaa ei tule, hän sanoo.

Salminen sanoo, että kuluneen pakkastalven ansiosta säästyneet teiden paikkausrahat siirtyvät päällysterahoihin. Säästyneiden paikkausrahojen osuus ei kuitenkaan ole iso, vaikka Suomi arvioikin, että parin kuukauden aikana ei teitä tarvinnut paikata juuri lainkaan.

Myös Salon kaupungin katumestari Markus Romppanen sanoo talven olleen sen puolesta hyvä, että katujen reikiintymisiä ei ole ollut niin paljon kuin sahaavassa ja sateisessa talvisäässä. Sen sijaan varsinaista säästöä ei kaupungille kerry reikien paikkausrahoista, sillä vastaavasti lumen poistosta on tullut kuluja.

Kaupungilla on vastuullaan myös sorapäällysteisiä väyliä, joita on jouduttu jo jonkin verran paikkaamaan murskeella.

Kevytväylien kevätsiivous odottaa ilmojen lämpenemistä

Kevytväylien hiekoitushiekan eli käytännössä sepelin poistoon ei vielä ryhdytä. Kevytväyliä kuuluu Salossa sekä ely-keskuksen että kaupungin vastuulle.

– Me olemme yleensä odottaneet niin sanotun termisen kevään alkamista, selittää aluevastaava Petri Suomi ely-keskuksesta.

Vähän samanlainen mittari on kaupungilla. Katumestari Markus Romppanen sanoo, että siivousurakka alkaa vasta sitten, kun yöpakkaset ovat maltillisia tai nollassa.

– Ei siivousta pitkitetä enempää kuin on tarve, hän vakuuttaa.

Siivouksen alkaessa lämpötilan on oltava riittävän korkea myös siksi, että laitteissa olevat vesijärjestelmät jäätyvät herkästi.

Romppasen arvio on, että katujen siivous voisi alkaa maaliskuun lopulla. Siivoukseen sisältyy myös katujen pesu, jolla poistetaan sepelin jäljiltä jäänyt hieno pöly.

Sekä Romppanen että Suomi ovat jo saaneet palautetta siitä, että sepelit pitäisi poistaa kevytväyliltä. Teiden kunnosta huolehtivat eivät kuitenkaan halua ryhtyä urakkaan, ennen kuin talvi on ohi.

– On maltettava. Jos ollaan liian aikaisessa, voidaan joutua hiekoittamaan uudestaan, Romppanen selittää.

Hän lisää, että kaupunki on edelleen joutunut hiekoittamaan kevytväylien kohtia, jotka ovat jäätyneet esimerkiksi sulamisvesistä.

Tänä talvena sepeliä on taas kulunut paljon verrattuna esimerkiksi edeltävään talveen. Romppanen sanoo, että sepeli kerätään kasoihin ja hyödynnetään esimerkiksi tierakentamisessa täytemaana.