Tämä mahdollisista liikkumisrajoituksista tiedetään: Kaupasta saisi napata mukaan paidan, jos samalla ostaisi myös ruokaa – pelkille paitaostoksille ei saisi lähteä

Viikoksi vuokratulle mökille ei saisi mennä eikä vaateshoppailulle, jos ei samalla hoida välttämättömiä ostoksia. Pääkaupunkiseudulle ja Turkuun kaavailluista liikkumisrajoituksista saatiin torstaina konkretiaa, kun pääministeri Sanna Marin (sd.), alivaltiosihteeri Timo Lankinen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen pitivät liikkumisrajoituksista tiedotustilaisuuden.

Lankinen valtioneuvoston kansliasta sanoi, että esimerkiksi ostoskeskuksissa hengaaminen tai erikoisliikkeistä tavaroiden hankkimista varten liikkuminen ei ole laillista.

– Se on ratkaisevaa, missä tarkoituksessa tällainen matka tehdään. Ei ole välttämätöntä mennä hankkimaan vaikka koristetarvikkeita, se ei ole välttämätöntä. Ymmärretään se, että jos on tehnyt matkan hankkiakseen elintarvikkeen ja samalla ottaa mukaansa koriste-esineen, se on mahdollista, Lankinen sanoi.

Lankinen lisäsi, että jos matkoja tehdään sen vuoksi, että lähdetään ostoksille ja hakemaan jotakin esimerkiksi Stockmannin eri kerroksista, niin silloin se ei ole sääntelyn mukaan mahdollista eikä se matka ole sallittu.

Tämänhetkisen tiedon pohjalta arvioidaan, että rajoituksia voisi tulla voimaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Turun kunnissa. Liikkumisrajoituksia voi tulla kuitenkin voimaan myös muille alueille, mikäli tilanne muuttuu.

”Kun kyse on inhimillisestä elämästä, ei sitä täsmälliseksi saa”

Lankisen mukaan lainsäädännössä lähdetään siitä, että vapaa-ajan asunnon tulisi olla omistuksessa, pitkäaikaisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto, ei sellainen, jota vuokrataan lyhyeksi ajaksi.

– Ei ole sallittua se, että vuokrataan lyhytaikaisesti mökkejä ja kuljetaan niille, Lankinen totesi.

Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta täsmensi tilaisuudessa, että viikoksi vuokratulle mökille ei siis saisi mennä.

Esitetty lainsäädäntö lähtee siitä, että ihmisten pitäisi pysyä omissa asuinpaikoissaan. Laissa on lisäksi lueteltu useita poikkeuksia, joista osa jättää tulkinnanvaraa.

– Kun on kysymys inhimillisestä elämästä, ei sitä aina täsmälliseksi saa, Lankinen sanoi.

Lankiselta kysyttiin myös, josko esimerkiksi poliisi tulee valvomaan kulkemista alueiden rajoille. Hän totesi, että tämä kysymys pitäisi osoittaa poliisille.

Esitys menee seuraavaksi eduskunnan hampaisiin

Hallitus kertoi keskiviikkona kaavailemistaan liikkumisrajoituksista. Hallituksen tavoite olisi liikkumisrajoituksilla karsia muut kuin aivan välttämättömät kontaktit mahdollisimman vähiin.

Liikkumisrajoitukset lähtevät siitä, että oman pihapiirin ulkopuolella saisi liikkua virkistäytymis- ja ulkoilutarkoituksessa vain samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa.

Liikkumisrajoitukseen kuuluu normaalin ulkoilun ohella pitkä lista poikkeuksia. Esimerkiksi elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muiden elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkiminen olisi sallittua. Samoin pankissa ja postissa saisi asioida.

Liikkumisrajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon ja kasvomaskin käyttämättä jättämisestä määrätä 40 euron rikesakko.

Rajoitusten voimassaoloalueista määrättäisiin kolmeksi viikoksi kerrallaan valtioneuvoston asetuksella.

Tällä hetkellä liikkumisrajoituksissa on kyse vasta hallituksen esityksestä, joka eduskunnan täytyy vielä hyväksyä. Rajoitukset tulevat kuitenkin voimaan vasta, kun valtioneuvosto antaa asetuksen.

Lain hyväksyminen ei siis vielä tarkoita, että liikkumisrajoituksia tulisi.

Näin liikkumisrajoitukset vaikuttaisivat arkeen ja asiointiin:

Ulkoilu

– Virkistäytymis- tai kuntoilutarkoituksessa tapahtuva ulkoilu olisi sallittua samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Ulkona liikkuessa olisi pidettävä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.

– Vuonna 2008 syntyneet tai sitä nuoremmat lapset voisivat ulkoilla ja leikkiä ulkona yhdessä muiden lasten kanssa.

– Eläimiä voisi ulkoiluttaa ja hoitaa.

– Omalle tai pysyvässä hallinnassa olevalle mökille saisi mennä.

Kauppa ja asiointi

– Elintarvikkeita, ruokaa, lääkkeitä, polttoaineita tai muita välttämättömiä tarvikkeita saisi käydä hankkimassa. Elintarvikkeisiin luetaan myös alkoholi.

– Esimerkiksi ostoskeskuksissa hengaaminen tai erikoisliikkeistä tavaroiden hankkimista varten liikkuminen ei olisi sallittua.

– Pankissa saisi asioida sekä postia ja muita lähetyksiä noutaa tai lähettää.

– Asiointi terveyspalveluissa tai sosiaalihuollossa olisi sallittua, samoin muu välttämätön viranomaisasiointi ja luottamustehtävien hoito.

– Omaa tai hallinnassaan olevaa kiinteistöä tai autoa saisi huollattaa tai ylläpitää.

– Myös asuinpaikan muutto olisi hyväksytty syy liikkua.

Työnteko ja opiskelu

– Työtehtävien tai yritystoiminnan takia tapahtuva välttämätön liikkuminen olisi sallittua.

– Sama koskisi päiväkotiin, kouluun tai opiskelemaan kulkemista ja myös ylioppilaskokeita, oppilaitosten valintakokeita sekä esimerkiksi varusmiespalvelua.

Läheiset ihmiset

– Kotoa voisi poistua läheisen henkilön hoivan tarpeen, kuolemanvaaran, kuoleman tai hautajaisten vuoksi.

– Liikkuminen olisi sallittua myös lapsen tai vammaisen avun ja tuen tarpeen takia, samoin lapsen tapaamisoikeuden perusteella. Isovanhempi saisi rajoitustenkin aikana hoitaa lapsenlastaan.

– Vakiintuneessa parisuhteessa olevat henkilöt, jotka eivät asu samassa taloudessa, voisivat tavata toisiaan.

– Sielunhoidolliset tapaamiset uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa sallittaisiin, jos kyseessä on kahdenkeskinen tapaaminen esimerkiksi papin tai imaamin kanssa.

Viivi Salminen, Olli-Pekka Paajanen, Tapio Pellinen

STT

Kuvat: