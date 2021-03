Tänään 40 vuotta täyttävän mestaripassarin Viktoriia Tuchashvilin uran jatko on vielä auki, mutta elämä jatkuu Salossa

Kun LP Viesti tiedotti uudesta passarihankinnastaan kesäkuun puolivälissä 2013, tuskin kukaan osasi arvata, että yhteistyöstä tulisi niin monen vuoden mittainen ja kaikin puolin toimiva.

Tyttönimellä Polishchuk Saloon saapunut ukrainalainen Viktoriia Tuchashvili päätti viime perjantaina yhteensä seitsemännen kautensa LP Viestissä viidenteen liigamestaruusriehaan.

Ensin Tuchashvili vietti LP Viestissä kaksi kautta, perusti sen jälkeen perheen ja palasi yhden välivuoden jälkeen takaisin tuttuun seuraan.

– En kuvitellut, etä olisin täällä näin kauan. Minun piti pelata kaksi kautta ja sitten lopettaa. Oli aikamoinen yllätys, kun viisi päivää Tamari-tyttäreni syntymän jälkeen Tomi (LP Viestin päävalmentaja Lemminkäinen) lähetti viestin ja pyysi takaisin, 40 vuotta tänään täyttävä ”Viki” muistelee.

– Mieheni Morris tietää, millainen olen luonteeltani. Hän kannusti minua menemään takaisin LP Viestiin. Hän uskoi minuun, että voisin jatkaa peliuraani.

Tuchashvilin nykyinen sopimus LP Viestin kanssa loppui päättyneeseen kauteen. Peliuran jatkuminen on vielä kysymysmerkki.

– Selvää on se, että haluan mennä opiskelemaan, oppia lisää kieltä ja hankkia ammatin. Joka tapauksessa urheilu-ura päättyy, jos ei nyt, niin jonain päivänä. Olemme jutelleet Tomin kanssa ensi kaudesta, mutta kaikki on vielä auki.

Tuchashvili on kiinnostunut tulevaisuudessa myös valmennuksesta lentopallon parissa.

– Mieheni on sanonut, että minun pitäisi jakaa tietoani nuorille pelaajille ja auttaa heitä kehittymään. Luultavasti tulevaisuudessa voisin valmentaa, mutta se vaatii kursseilla käymistä. Luulen, että valmennusuraa varten tarvitsen pienen hengähdystauon, Viki pohtii.

Mitä tahansa jatkossa tapahtuukin, jäävät Tuchashvilit Saloon asumaan.

– On selvää, että rakennamme elämäämme perheenä täällä. Miehelläni on töitä, ostimme talon Salosta ja tykkäämme kaupungista. Elämme onnellista elämää Salossa, Viki iloitsee.

Monet laji-ihmiset pitivät Tuchashvilin päättyneen kauden panosta ratkaisevana LP Viestin mestaruuden kannalta.

LP Viestin avausseitsikko oli kenties seurahistorian nimettömin, eikä joukkue ollut kauteen lähdettäessä ykkössuosikki mestariksi. Monien mielestä juuri Tuchashvilin taiturimaisen pelinpyörittämisen ansiosta LP Viesti pysyi kiinni kultakannassa.

– En voi kuin ylpeänä kuunnella tuollaisia kommentteja. Noora Kosonen, Anna Czakan ja Anniek Siebring toivat kokemusta joukkueeseen, mutta totta on, että loput tytöt olivat nuoria. Olen iloinen, jos pystyin antamaan heille jotain kauden aikana, mutta mestaruus oli koko joukkueen voitto, Viki painottaa.

Samalla passari haluaa jakaa kiitoksensa koko LP Viestin organisaatiolle.

– Pelaajille kausi oli koronan vuoksi rankka, kun ei voinut aina nähdä läheisiään, mutta jokainen suoriutui hyvin. Myös joukkueenjohto teki hyvää työtä. Kaikki toimi laadukkaasti.

– Harmi, ettei yleisö päässyt paikalle kuin alkukaudesta. Katsojat pitävät Salohallissa aina hienoa tunnelmaa yllä.

Kauden päättymisen jälkeen Tuchashvili on ottanut rennosti ja aikoo tehdä niin koko viikon.

– Minulla on jatkuvasti tunne, että olenko unohtanut jotain. Mutta tällaista se on urheilijana. Kun kausi loppuu, on kalenteri yhtäkkiä tyhjä. Ei ole pelejä eikä harjoituksia. Nyt minulla on aikaa leikkiä Tamarin kanssa.

Tuchashvili ei juhli tasavuosisynttäreitään ainakaan tänään. Myös vallitseva koronatilanne vaikuttaa synttärijuhlien järjestämiseen.

– Jos kaikki menee hyvin, olen suunnitellut pienet juhlat ensi viikonlopuksi läheisemmille ystävilleni, Tuchashvili paljastaa.

Tänään 40 vuotta – Viktoriia Tuchashvili

Syntynyt 29.3.1981.

Tyttönimi: Polishchuk

Pelipaikka: passari.

Kansalaisuus: Ukraina.

Peliura: 2003–2007 Stiinta Bacau (Romania), 2007–2008 Piatra Neamt (Romania), 2008–2012 Stiinta Bacau, 2012–2013 VC Astana (Kazakstan), 2013–2021 LP Viesti (ei pelannut kaudella 2015–2016).

Parhaat saavutukset LP Viestissä: Viisi SM-kultaa, yksi SM-hopea, kaksi Suomen cupin mestaruutta, kauden naisliigapelaaja 2015, liigan tähtiseitsikossa neljästi.

Perhe: Aviomies Morris ja 5-vuotias tytär Tamari.